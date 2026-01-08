Bitlis okullar tatil mi, 9 Ocak Cuma Bitlis'te okul yok mu (BİTLİS VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle Bitlis genelinde eğitime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. 9 Ocak Cuma Bitlis'te okullar tatil mi? sorusu arama motorlarında üst sıralara yükselirken, Bitlis Valiliği kar tatili açıklaması ile ilgili son dakika gelişmeleri bekleniyor.

BİTLİS HAVA DURUMU

Bitlis'te Meteoroloji verilerine göre kar yağışı Perşembe akşam saatlerinden itibaren etkisini artırıyor. Gün içerisinde çok bulutlu seyreden hava, akşam saat 18.00'den sonra kar yağışına dönüyor. Özellikle gece saatlerinde rüzgârın kuvvetlenmesiyle birlikte hissedilen sıcaklıklar sıfırın altına düşerken, Cuma gününün ilk saatlerinden itibaren kar yağışının aralıksız sürmesi bekleniyor.

9 Ocak Cuma günü Bitlis'te yoğun kar yağışı uyarısı

Cuma günü sabah saatlerinden itibaren kar yağışının şiddetini artıracağı, öğle saatlerinde ise yoğun kar yağışı beklendiği bildirildi. Sıcaklıklar gün boyunca -2 ile 2 derece arasında değişirken, rüzgârın yer yer 50 km/sa hıza ulaşması bekleniyor. Bu durumun özellikle ulaşımda aksamalar ve buzlanma riskini artırabileceği ifade ediliyor.

5 günlük Bitlis hava durumu tahmini

Meteoroloji'nin 5 günlük tahminlerine göre Bitlis'te kar yağışı hafta sonu ve yeni haftanın ilk günlerinde de etkisini sürdürecek. Cumartesi ve Pazar günleri kar yağışının devam etmesi, gece sıcaklıklarının ise -10 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Pazartesi ve Salı günleri de kar yağışlı havanın süreceği, soğuk ve rüzgârlı hava koşullarının kent genelinde etkili olacağı öngörülüyor.

Yetkililer, sürücüleri buzlanma ve tipi riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarırken, vatandaşların güncel hava durumu ve yapılabilecek resmi açıklamaları yakından takip etmeleri gerektiğini belirtiyor.

BİTLİS OKULLAR TATİL Mİ?

9 Ocak Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.