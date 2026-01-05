Bitlis okullar tatil mi, 6 Ocak Salı Bitlis'te okul yok mu (BİTLİS VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Bitlis'te 6 Ocak Salı günü okullar tatil mi, yoksa eğitime devam edilecek mi? Bitlis Valiliği'nin kar tatili kararı merakla bekleniyor. Bitlis'te yaşayan öğrenciler ve veliler, kış şartları nedeniyle okulların tatil olup olmadığını araştırıyorlar. Bitlis Valiliği'nin konuyla ilgili son açıklamaları ve kar tatili durumu hakkında detaylı bilgiler haberimizde.

6 OCAK BİTLİS HAVA DURUMU

Bölge Buz Kesiyor: Termometreler -20 Dereceyi Görecek, Kar Geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, hafta başından itibaren bölge genelinde dondurucu soğuklar ve kar yağışı etkili olacak. Özellikle haftanın ilk günlerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin çok altına düşmesiyle ekstrem bir soğuk hava dalgası bekleniyor.

Rekor Soğuklar Kapıda: Gece -20 Dereceye Dikkat!

Haftanın en sert günü 06 Ocak Salı olacak. Tahminlere göre en düşük sıcaklık -20°C'ye kadar gerilerken, gündüz en yüksek sıcaklık bile sıfırın altında -10°C seviyelerinde kalacak. Çarşamba günü de benzer bir dondurucu seyirle termometreler gece -18°C'yi gösterecek.

Perşembe Gününden İtibaren Kar Yağışı Başlıyor

Haftanın ilk üç günü etkili olan aşırı soğuk hava, Perşembe gününden itibaren yerini yağışlı bir sisteme bırakıyor:

• 08 Ocak Perşembe: Kar yağışı geçişleri başlarken gece sıcaklığı -13°C ile -16°C bandında seyredecek.

• 09 Ocak Cuma: Kar yağışı etkisini artıracak. Nem oranının %96 seviyelerine çıkmasıyla birlikte hissedilen soğuk daha da artacak.

• 10 Ocak Cumartesi: Kar yağışının hafta sonunda da devam etmesi beklenirken, sıcaklıklar gece -6°C ile -11°C arasında değişecek.

Geçmişteki Uç Değerler Hatırlatıldı

Bölgenin geçmiş yıllardaki (1991-2020) verilerine bakıldığında, 8 Ocak tarihlerinde sıcaklığın -35,6°C'ye kadar düştüğü görülüyor. Mevcut tahminler bu uç değerlere ulaşmasa da, mevsim normallerinin altındaki dondurucu seyir hayli dikkat çekici seviyede.

2 OCAK CUMA BİTLİS OKULLAR TATİL Mİ?

2 Ocak Cuma ünü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi.