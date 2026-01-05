Haberler

Bitlis okullar tatil mi, 6 Ocak Salı Bitlis'te okul yok mu (BİTLİS VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Bitlis okullar tatil mi, 6 Ocak Salı Bitlis'te okul yok mu (BİTLİS VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'te 6 Ocak Salı günü okullar tatil mi, yoksa dersler normal şekilde mi işleyecek? Bitlis Valiliği'nin kar tatili hakkında bir açıklaması oldu mu? Bu ve benzeri soruların yanıtlarını bu haberimizde bulabilirsiniz.

Bitlis'te 6 Ocak Salı günü okullar tatil mi, yoksa eğitime devam edilecek mi? Bitlis Valiliği'nin kar tatili kararı merakla bekleniyor. Bitlis'te yaşayan öğrenciler ve veliler, kış şartları nedeniyle okulların tatil olup olmadığını araştırıyorlar. Bitlis Valiliği'nin konuyla ilgili son açıklamaları ve kar tatili durumu hakkında detaylı bilgiler haberimizde.

6 OCAK BİTLİS HAVA DURUMU

Bölge Buz Kesiyor: Termometreler -20 Dereceyi Görecek, Kar Geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, hafta başından itibaren bölge genelinde dondurucu soğuklar ve kar yağışı etkili olacak. Özellikle haftanın ilk günlerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin çok altına düşmesiyle ekstrem bir soğuk hava dalgası bekleniyor.

Rekor Soğuklar Kapıda: Gece -20 Dereceye Dikkat!

Haftanın en sert günü 06 Ocak Salı olacak. Tahminlere göre en düşük sıcaklık -20°C'ye kadar gerilerken, gündüz en yüksek sıcaklık bile sıfırın altında -10°C seviyelerinde kalacak. Çarşamba günü de benzer bir dondurucu seyirle termometreler gece -18°C'yi gösterecek.

Bitlis okullar tatil mi, 6 Ocak Salı Bitlis'te okul yok mu (BİTLİS VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Perşembe Gününden İtibaren Kar Yağışı Başlıyor

Haftanın ilk üç günü etkili olan aşırı soğuk hava, Perşembe gününden itibaren yerini yağışlı bir sisteme bırakıyor:

• 08 Ocak Perşembe: Kar yağışı geçişleri başlarken gece sıcaklığı -13°C ile -16°C bandında seyredecek.

• 09 Ocak Cuma: Kar yağışı etkisini artıracak. Nem oranının %96 seviyelerine çıkmasıyla birlikte hissedilen soğuk daha da artacak.

• 10 Ocak Cumartesi: Kar yağışının hafta sonunda da devam etmesi beklenirken, sıcaklıklar gece -6°C ile -11°C arasında değişecek.

Geçmişteki Uç Değerler Hatırlatıldı

Bölgenin geçmiş yıllardaki (1991-2020) verilerine bakıldığında, 8 Ocak tarihlerinde sıcaklığın -35,6°C'ye kadar düştüğü görülüyor. Mevcut tahminler bu uç değerlere ulaşmasa da, mevsim normallerinin altındaki dondurucu seyir hayli dikkat çekici seviyede.

2 OCAK CUMA BİTLİS OKULLAR TATİL Mİ?

2 Ocak Cuma ünü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Venezuela'nın geçici yeni başkanı Rodriguez göreve başladı

Venezuela'da tarihi son! Yeni başkan yemin edip göreve başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maduro'nun tutuklanmasına ilk tepki

Maduro'nun tutuklanmasına Erdoğan'dan ilk tepki
Duruşmanın sonunda salon karıştı, Maduro tek bir cümle haykırdı

Duruşmanın sonunda salon karıştı, Maduro tek bir cümle haykırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde! KYK ve burs miktarlarına zam yapıldı

Kabine sonrası öğrencilere müjde geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü mankenden boşanma davası öncesi beddualı paylaşım

Ünlü manken, boşanma davası öncesi ateş püskürdü
Mısır, Benin'i zor da olsa uzatmalarda yendi

Afrika Kupası'nda çılgın maç! Zor da olsa son 8'e kaldılar
Mescitte uyurken duydu, ayağa kalkıp tek başına saygı duruşuna geçti

Mescitte uyurken duydu, ayağa kalkıp tek başına saygı duruşuna geçti
Altın fiyatlarında Maduro etkisi

Altında beklenen oldu
Ünlü mankenden boşanma davası öncesi beddualı paylaşım

Ünlü manken, boşanma davası öncesi ateş püskürdü
Maduro sonrası harekete geçti! İşte Hamaney'in Esad benzeri kaçış planı

Maduro sonrası çantasını topladı! İşte Hamaney'in kaçacağı ülke
Pendik'te 2 sürücü arasındaki yumruklu kavga kamerada

Birbirlerine acımadan öldüresiye vurdular