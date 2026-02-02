Bitlis okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Bitlis'te okul yok mu (BİTLİS VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle Bitlis genelinde eğitime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. 3 Şubat Salı Bitlis'te okullar tatil mi? sorusu arama motorlarında üst sıralara yükselirken, Bitlis Valiliği kar tatili açıklaması ile ilgili son dakika gelişmeleri bekleniyor.

BİTLİS HAVA DURUMU

BİTLİS

3 Şubat Salı Bitlis'te Salı günü şiddetli kar fırtınası bekleniyor. Hava sıcaklığı en yüksek 3°C, gece ise -2°C civarında seyredecek.

4 Şubat Çarşamba Kar yağışının ardından gökyüzü çok bulutlu bir hal alacak. Sıcaklıklar keskin bir düşüşle gündüz 0°C, gece ise -9°C seviyelerine inecek.

5 Şubat Perşembe Perşembe günü dondurucu soğuklar etkisini sürdürürken hava parçalı güneşli olacak. Sıcaklık en yüksek -1°C, gece ise -9°C dolaylarında ölçülecek.

6 Şubat Cuma Haftanın son iş gününde Bitlis genelinde kar yağışı beklenmiyor; çok bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Gece sıcaklığının -10°C'ye kadar düşmesi öngörülüyor.

BİTLİS OKULLAR TATİL Mİ?

3 Şubat Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.