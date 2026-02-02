Haberler

Bitlis okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Bitlis'te okul yok mu (BİTLİS VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Güncelleme:
Bitlis'te etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sonrası gözler Valilikten yapılacak açıklamalara çevrildi. "Bitlis okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Bitlis'te okul yok mu?" sorusu öğrenci, veli ve öğretmenler tarafından yoğun şekilde araştırılırken, Bitlis Valiliği'nden gelecek kar tatili duyurusu yakından takip ediliyor.

Yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle Bitlis genelinde eğitime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. 3 Şubat Salı Bitlis'te okullar tatil mi? sorusu arama motorlarında üst sıralara yükselirken, Bitlis Valiliği kar tatili açıklaması ile ilgili son dakika gelişmeleri bekleniyor.

3 Şubat Salı Bitlis'te Salı günü şiddetli kar fırtınası bekleniyor. Hava sıcaklığı en yüksek 3°C, gece ise -2°C civarında seyredecek.

4 Şubat Çarşamba Kar yağışının ardından gökyüzü çok bulutlu bir hal alacak. Sıcaklıklar keskin bir düşüşle gündüz 0°C, gece ise -9°C seviyelerine inecek.

5 Şubat Perşembe Perşembe günü dondurucu soğuklar etkisini sürdürürken hava parçalı güneşli olacak. Sıcaklık en yüksek -1°C, gece ise -9°C dolaylarında ölçülecek.

6 Şubat Cuma Haftanın son iş gününde Bitlis genelinde kar yağışı beklenmiyor; çok bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Gece sıcaklığının -10°C'ye kadar düşmesi öngörülüyor.

3 Şubat Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
