Bitlis okullar tatil mi, 3 Şubat Salı 4 Şubat Çarşamba okul yok mu (BİTLİS VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle Bitlis genelinde eğitime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. 3 Şubat Salı 4 Şubat Çarşamba okullar tatil mi? sorusu arama motorlarında üst sıralara yükselirken, Bitlis Valiliği kar tatili açıklaması ile ilgili son dakika gelişmeleri bekleniyor.

BİTLİS HAVA DURUMU

Bitlis'te 4 Günlük Hava Raporu

Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinden Bitlis için meteoroloji tahminleri karla karışık yağışların etkili olacağını gösteriyor. Yandex verilerine göre ilk iki gün boyunca il genelinde karla karışık yağmur bekleniyor. Haftanın ilerleyen günlerinde de yağışlı hava devam edecek; sıcaklıklar düşük kalacak ve kar yağışı olasılığı yüksek seyredecek. Bu durum, özellikle ulaşımda ve günlük hayatta zorluklara neden olabilir.

BİTLİS OKULLAR TATİL Mİ?

3 Şubat Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.