Biran Damla Yılmaz, Türk televizyon ve sinema dünyasında genç yaşta elde ettiği başarılarla öne çıkan başarılı oyunculardan biridir. İstanbul’da doğup büyüyen Yılmaz, lise eğitimini de İstanbul’da tamamladıktan sonra oyunculuk alanında profesyonel eğitim alarak kariyerine sağlam bir temel oluşturmuştur. Peki, Biran Damla Yılmaz kimdir, sevgilisi kim? Biran Damla Yılmaz kaç yaşında, nereli? Damla Yılmaz dizi ve filmleri!

BİRAN DAMLA YILMAZ KİMDİR?

Kamera karşısına ilk kez 2013 yılında yayımlanan “Yasak” dizisiyle geçen Biran Damla Yılmaz, kısa sürede dikkat çekmiş ve genç yaşına rağmen sektörde yer edinmiştir. Oyunculuk kariyerinin erken döneminde farklı projelerde yer alarak deneyim kazanan oyuncu, özellikle dramatik rollerdeki performansıyla tanınmaktadır.

Genç yaşta başladığı kariyerinde asıl çıkışını ise “Kırgın Çiçekler” dizisinde canlandırdığı “Eylül” karakteriyle yapmıştır. Bu rol, onun geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınmasını sağlamış ve televizyon dünyasında kalıcı bir yer edinmesine katkı sunmuştur.

Fiziksel özellikleriyle de merak edilen Biran Damla Yılmaz’ın boyu 1,64 metredir. Disiplinli oyunculuk yaklaşımı ve istikrarlı kariyer planlamasıyla Türk dizi sektöründe kendine güçlü bir konum oluşturmuştur.

BİRAN DAMLA YILMAZ SEVGİLİSİ KİM?

Biran Damla Yılmaz, özel hayatını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden bir isimdir. Bir dönem Almanya merkezli bir kahve zincirinin sahibi olan iş insanı Abdurrahman Aydın ile ilişki yaşadığı bilinen oyuncu, bu birlikteliğini kamuoyundan uzak sürdürmeyi tercih etmiştir.

BİRAN DAMLA YILMAZ KAÇ YAŞINDA?

28 Haziran 1997 doğumlu olan Biran Damla Yılmaz, 2026 yılı itibarıyla 29 yaşındadır.

BİRAN DAMLA YILMAZ NERELİ?

Biran Damla Yılmaz, İstanbul doğumludur. Ancak aile kökeni açısından aslen Ordulu olduğu bilinmektedir.

DAMLA YILMAZ DİZİ VE FİLMLERİ!

Biran Damla Yılmaz, kariyeri boyunca hem televizyon dizilerinde hem de sinema projelerinde yer alarak geniş bir oyunculuk portföyü oluşturmuştur. Özellikle drama türündeki yapımlarda sergilediği performanslarla dikkat çekmiştir.

DİZİLER

2013–2014 — Muhteşem Yüzyıl – Cariye

2013–2014 — Yasak – Esma

2014 — Paramparça – Yardımcı rol

2015 — Beyaz Yalan – Nesrin

2015–2018 — Kırgın Çiçekler – Eylül

2019 — Canevim – Ceylan

2020–2021 — Baraj – Nehir

2021–2023 — Yasak Elma – Kumru

2022 — Maske Kimsin Sen? – Yarışmacı

2023 — Hudutsuz Sevda – Yasemin (konuk oyuncu)

2024 — Kopuk – İpek Kasay

2025 — Halef: Köklerin Çağrısı – Yıldız

Özellikle “Kırgın Çiçekler”, “Baraj” ve “Yasak Elma” dizilerindeki performansları, onun kariyerinde dönüm noktaları olarak kabul edilmektedir.

FİLMLER

2014 — Çılgın Dersane 4: Ada

2019 — Mucize 2: Aşk – Mızgin

2023 — Prestij Meselesi – Gölhan

2024 — Hayatla Barış – Zeynep

Sinema projelerinde de yer alarak televizyon dışındaki oyunculuk yeteneğini geliştiren Biran Damla Yılmaz, özellikle dramatik yapımlarda duygusal performansıyla öne çıkmaktadır.