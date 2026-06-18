Haberler

Bir tüccarın 1517'de Halep'te gördüğü yeniçeriler için "yürürken iki yana sallanan gösterişli bir kuyruğa sahip" diye tanımladığı Türk şapkası hangisi

Bir tüccarın 1517'de Halep'te gördüğü yeniçeriler için 'yürürken iki yana sallanan gösterişli bir kuyruğa sahip' diye tanımladığı Türk şapkası hangisi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beyazıt Öztürk’ün sunumuyla ekrana gelen Beyaz’la Joker programında yöneltilen sorular, her bölüm sonrası izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Bir tüccarın 1517'de Halep'te gördüğü yeniçeriler için "yürürken iki yana sallanan gösterişli bir kuyruğa sahip" diye tanımladığı Türk şapkası hangisidir?

 

Beyaz’la Joker programında sorulan sorular, yayınlanır yayınlanmaz izleyicilerin radarına giriyor. Eğlenceli ve düşündüren soruların doğru cevaplarını öğrenmek isteyen izleyiciler internette araştırma yaparken, program kısa sürede en çok konuşulan yapımlar arasında yer alıyor. Bir tüccarın 1517'de Halep'te gördüğü yeniçeriler için "yürürken iki yana sallanan gösterişli bir kuyruğa sahip" diye tanımladığı Türk şapkası hangisidir?

BİR TÜCCARIN 1517'DE HALEP'TE GÖRDÜĞÜ YENİÇERİLER İÇİN "YÜRÜRKEN İKİ YANA SALLANAN GÖSTERİŞLİ BİR KUYRUĞA SAHİP" DİYE TANIMLADIĞI TÜRK ŞAPKASI HANGİSİDİR?

Fötr

Fes

Kalpak

Börk

BEYAZ’LA JOKER YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Beyaz’la Joker’de her bölümde iki ayrı yarışmacı sahneye çıkıyor. Yarışmacılar, 3 milyon TL’lik büyük ödüle ulaşabilmek için genel kültür ve bilgi seviyelerini ölçen soruları yanıtlıyor. Programın en dikkat çeken yönlerinden biri ise yanlış cevap verilse bile elenme olmaması. Böylece yarışma, stres yerine eğlence ve heyecanı ön plana çıkarıyor.

BEYAZ’LA JOKER HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Ekranların sevilen yüzü Beyazıt Öztürk’ün sunduğu Beyaz'la Joker, izleyicilerle Kanal D ekranlarında buluşuyor. Eğlence ve bilgi yarışmasını bir araya getiren program, yayınlandığı günden itibaren izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
MGK sonrası 11 maddelik açıklamada 'KKTC' detayı

Ankara'dan dünyaya net mesaj: Orada oldubittiye izin vermeyiz
İBB davasında 9 sanık için tahliye kararı

İBB davasında çok sayıda isim için tahliye kararı
70 milyon TL'lik çek cezası ile ilgili Haluk Levent'ten açıklama

Hakkındaki dev suçlamayı kabul etti: Beni bağışlayın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tanju Özcan hakkında 'cinsel saldırı' suçundan da tutuklama kararı verildi

Yasak aşk skandalı Tanju Özcan'a pahalıya patladı

Dört yıl aradan sonra yine Dünya Kupası'nda ortaya çıktı! İşte son hali

Dört yıl sonra yeniden ortaya çıktı
Ahmet Çakar'dan Hakan Çalhanoğlu için olay iddia: Sevmiyorlar, uyuz oluyorlar

Milli yıldızımız için olay iddia: Onu sevmiyorlar, ona uyuz oluyorlar
Kulağındaki ağrının nedeni şaşkına çevirdi! Doktorlar Japon böceği çıkardı

İşitme kaybı şikayetiyle gitti, kulağından çıkana doktor bile şaşırdı!
Mersin'de çöp kamyonunun hidrolik bölümüne sıkışan işçi kurtarıldı

Temizlik işçisi için zamanla yarış kamerada
Karı-koca kaymakamlar tayin oldu! İşte görev yapacakları yeni ilimiz

Karı-koca kaymakamlar tayin oldu
İsmail Kartal telefonla aradı! Fenerbahçe'de şimdi de Dusan Tadic sürprizi

Sürprizler durmak bilmiyor: Şimdi de Dusan Tadic!