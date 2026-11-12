Bir Başkadır 2. sezon izle! (Full HD) Bir Başkadır 2. sezon (1., 2., 3., 4.) TÜM BÖLÜMLER nereden, nasıl izlenir?

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Berkun Oya imzalı Bir Başkadır, altı yıllık aranın ardından ikinci sezonuyla izleyici karşısına çıkıyor. İlk sezonu 2020 yılında yayımlanan dizinin merakla beklenen yeni sezonu, 12 Kasım 2026 Perşembe günü Netflix'te izleyiciyle buluşuyor. Dört bölümden oluşan yeni sezonun yayımlanmasıyla birlikte izleyiciler, Bir Başkadır 2. sezon 1., 2., 3. ve 4. bölümlerini nereden izleyebileceklerini, dizinin konusunu ve oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı. Peki, Bir Başkadır 2. sezon nereden izlenir? Bir Başkadır 2. sezon (1., 2., 3., 4.) bölüm internetten izle! Bir Başkadır 2. sezon izle! (Full HD)

BİR BAŞKADIR 2. SEZON İZLE! (FULL HD)

Bir Başkadır dizisinin ikinci sezonu, 12 Kasım 2026 Perşembe günü Netflix platformunda yayımlandı. Altı yıl aradan sonra geri dönen yapım, dört yeni bölümle hikâyesini sürdürüyor. Diziyi Full HD kalitede izlemek isteyenler, Netflix'in resmî internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden yapımın sayfasına ulaşabiliyor.

Bir Başkadır'ın yeni sezonunu izlemek için Netflix aboneliğiyle platforma giriş yapmak ve dizinin sayfasından ilgili bölümü seçmek gerekiyor. Görüntü kalitesi ise kullanılan abonelik planına ve cihazın desteklediği çözünürlüğe göre değişebiliyor.

BİR BAŞKADIR 2. SEZON (1., 2., 3., 4.) BÖLÜM NEREDEN, NASIL İZLENİR?

Bir Başkadır 2. sezonun 1., 2., 3. ve 4. bölümleri Netflix üzerinden izlenebiliyor. Dizinin yeni sezonunu takip etmek isteyen izleyicilerin platforma giriş yaptıktan sonra Bir Başkadır yapım sayfasını açması ve ikinci sezon bölümlerini seçmesi yeterli.

Dizinin bölümlerine ulaşmak için Netflix'in resmî adresi kullanılabilir. Farklı internet sitelerinde yer alan izleme bağlantıları yerine yapımın yayın haklarını bulunduran platformun tercih edilmesi gerekiyor.

BİR BAŞKADIR 2. SEZON HANGİ PLATFORMDA?

Bir Başkadır dizisinin ikinci sezonu Netflix'te yayımlanıyor. Berkun Oya'nın yazıp yönettiği yapım, platformun Türkiye yapımı orijinal dizileri arasında bulunuyor. Yeni sezonun başka bir televizyon kanalında veya farklı bir dijital yayın platformunda yayımlanacağına ilişkin resmî bir duyuru bulunmuyor.

İzleyiciler, Netflix'in internet sitesi ve uygulaması üzerinden dizinin bölümlerine erişebiliyor.

BİR BAŞKADIR 2. SEZON KAÇ BÖLÜM?

Bir Başkadır'ın ikinci sezonu toplam 4 bölümden oluşuyor. İlk sezonu 8 bölüm olarak yayımlanan dizinin yeni sezonunda daha kısa bir bölüm sayısıyla hikâye devam ediyor.

Netflix'in 20 Ekim 2026 tarihli resmî duyurusunda da ikinci sezonun dört bölümden oluşacağı açıklandı. Yeni sezonun 1., 2., 3. ve 4. bölümleri 12 Kasım 2026 tarihinde izleyiciyle buluşuyor.

BİR BAŞKADIR 2. SEZON KONUSU NEDİR?

Berkun Oya'nın yazıp yönettiği Bir Başkadır'ın ikinci sezonu, zamanın ruhu, beklenmedik karşılaşmalar ve yeni çatışmalar etrafında şekilleniyor. İlk sezonunda İstanbul'un farklı toplumsal kesimlerinden gelen insanların kesişen hayatlarını konu alan dizi, yeni sezonunda da karakterlerin yaşamlarına ve aralarındaki ilişkilere odaklanıyor.

Netflix'in yeni sezon için paylaştığı resmî tanıtımda hikâyenin ayrıntıları sınırlı tutulurken, zamanın değişimi ve karakterler arasında yaşanacak yeni karşılaşmalar öne çıkarılıyor. Bu nedenle ikinci sezonun olay örgüsüne ilişkin tanıtımda açıklanmayan ayrıntılar hakkında kesin bilgi vermek mümkün değil.

BİR BAŞKADIR 2. SEZON OYUNCULARI KİMLER?

Bir Başkadır'ın ikinci sezonunda ilk sezondan tanınan oyuncuların yanı sıra yeni isimler de kadroda yer alıyor. Netflix'in açıkladığı oyuncu kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Öykü Karayel

Defne Kayalar

Fatih Artman

Funda Eryiğit

Onur Saylak

Berkun Oya

Cihat Süvarioğlu

Gökhan Yıkılkan

Oğulcan Arman Uslu

Eda Akalın

İdil Çelik

Cemre Zişan Sağbır

Göktuğ Yıldırım

Nur Sürer

Dizinin senaryosunu yazan ve yönetmenliğini üstlenen Berkun Oya, aynı zamanda oyuncu kadrosunda da bulunuyor. Yapımcılığını Evrim Zeybek, Ali Farkhonde ve Berkun Oya'nın üstlendiği dizinin yapım şirketi ise KREK Film olarak açıklandı.