Bihter filmi ne zaman, nerede çekildi? Bihter filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan Bihter filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Bihter filmini izleyecek olanların merak ettiği Bihter konusu nedir, Bihter oyuncuları kimler ve Bihter özeti gibi konuları inceliyoruz.

BİHTER FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

“Bihter” filmi 2023 yılında çekilmiş ve 16 Kasım 2023 tarihinde dijital platformda izleyiciyle buluşmuştur. Halid Ziya Uşaklıgil’in klasik eseri Aşk-ı Memnu’dan uyarlanan yapım, modern sinema diliyle yeniden yorumlanan dramatik bir hikâyeyi ekranlara taşımaktadır.

BİHTER FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri ağırlıklı olarak İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Beykoz, Sarıyer, Üsküdar, Kadıköy ve Beyoğlu gibi semtler hem iç hem dış mekân sahneleri için kullanılmıştır. Şehrin tarihi dokusu ve Boğaz atmosferi filmin görsel yapısında önemli rol oynamıştır.

BİHTER FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Filmin başrollerinde Farah Zeynep Abdullah, Boran Kuzum, Osman Sonant ve Hande Ataizi yer almaktadır. Kadroda ayrıca Helin Kandemir, Nezaket Erden, Ebru Özkan ve Tilbe Saran gibi isimler de bulunmaktadır.

BİHTER FİLMİ KONUSU NE?

“Bihter” filmi, genç bir kadının zengin bir adamla yaptığı evlilik sonrası yaşadığı duygusal boşluk ve yasak bir aşka sürüklenmesini konu alır. Bihter’in Behlül ile yaşadığı tutkulu ilişki, hem kendi hayatını hem de çevresindekilerin hayatını geri dönülmez bir şekilde etkiler.