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Beyhan Öksüz kimdir? Gelinim Mutfakta Beyhan Öksüz kaç yaşında, nereli?

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Beyhan Öksüz kimdir? Gelinim Mutfakta Beyhan Öksüz kaç yaşında, nereli?
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Gelinim Mutfakta programında gelini Yeşim ile birlikte yarışan Beyhan Öksüz, izleyicilerin merak ettiği isimler arasında yer alıyor. Renkli kişiliği ve yemek konusundaki deneyimiyle dikkat çeken Öksüz hakkında “Beyhan Öksüz kaç yaşında?”, “Beyhan Öksüz nereli?” ve “Gelinim Mutfakta Beyhan Öksüz kimdir?” soruları araştırılıyor.

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'da gelini Yeşim ile mücadele eden Beyhan Öksüz gündeme geldi. Yarışmadaki performansıyla dikkat çeken Öksüz'ün yaşı, memleketi ve kariyeri izleyiciler tarafından merak ediliyor. “ Gelinim Mutfakta Beyhan Öksüz kaç yaşında, nereli?” sorusunun yanıtı ve Beyhan Öksüz hakkında merak edilenler haberin devamında...

BEYHAN ÖKSÜZ KİMDİR?

Beyhan Öksüz, Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında gelini Yeşim ile birlikte yarışan kayınvalidelerden biridir. Programda geliniyle birlikte mücadele eden Öksüz, yemek konusundaki deneyimi ve renkli kişiliğiyle izleyicilerin dikkatini çekti. Yıllardır aşçılık yapan Beyhan Öksüz, özellikle yöresel yemekler konusunda deneyime sahip.

BEYHAN ÖKSÜZ KAÇ YAŞINDA?

Gelinim Mutfakta kayınvalidesi Beyhan Öksüz 57 yaşındadır. 34 yıllık evli olan Öksüz'ün iki çocuğu ve bir torunu bulunuyor.

BEYHAN ÖKSÜZ NERELİ?

Beyhan Öksüz aslen Amasyalıdır. 1966 yılında Amasya'da dünyaya gelen Öksüz, daha sonra İstanbul'da yaşamaya başladı.

BEYHAN ÖKSÜZ'ÜN KARİYERİ

Beyhan Öksüz'ün mesleği aşçılıktır. Uzun yıllar aşçılık yapan Öksüz, yöresel yemekler konusunda da deneyim kazandı. Daha sonra gelini Yeşim ile birlikte Gelinim Mutfakta yarışmasına katılarak televizyon izleyicileri tarafından tanındı. Öksüz, programda geliniyle birlikte yemek hazırlayarak günün birincisi olmak ve altınları kazanmak için mücadele ediyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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