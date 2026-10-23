Beyaz Show hangi kanalda, Beyaz Show CANLI izleme linki var mı, Beyaz Show full HD tek parça izleme linki var mı?

Beyaz Show’un özel bölümü bu kez hiçbir televizyon kanalında yer almayacak. Organize Sohbetler: Beyaz Özel, yalnızca Netflix Türkiye’nin resmi YouTube kanalından yayınlanacak. Program ücretsiz olarak izlenebileceği ve YouTube’da full HD kalitede tek parça halinde sunulacağı için izleyicilerin farklı bir izleme bağlantısı aramasına gerek yok. İşte Beyaz Show’un yayınına dair merak edilenler.

BEYAZ SHOW HANGİ KANALDA?

Beyaz Show’un özel bölümü herhangi bir televizyon kanalında yayınlanmayacak. Program, uzun yıllar yayınlandığı Kanal D ve Star TV gibi kanallarda değil, Netflix Türkiye’nin resmi YouTube kanalında izleyiciyle buluşacak. Bu nedenle televizyon yayın akışlarında programa rastlanmıyor.