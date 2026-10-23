Beyaz Show hangi kanalda, Beyaz Show CANLI izleme linki var mı, Beyaz Show full HD tek parça izleme linki var mı?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yıllarca cuma akşamlarının vazgeçilmezi olan Beyaz Show, “Organize Sohbetler: Beyaz Özel” adıyla hazırlanan özel bölümle yeniden gündemde. Programın bugün yayınlanacak olmasıyla birlikte izleyiciler, eski alışkanlıkla televizyon kanallarının yayın akışlarını kontrol etmeye başladı ve “Beyaz Show hangi kanalda?”, “canlı izleme linki var mı?” sorularına yanıt aramaya başladı.
Beyaz Show’un özel bölümü bu kez hiçbir televizyon kanalında yer almayacak. Organize Sohbetler: Beyaz Özel, yalnızca Netflix Türkiye’nin resmi YouTube kanalından yayınlanacak. Program ücretsiz olarak izlenebileceği ve YouTube’da full HD kalitede tek parça halinde sunulacağı için izleyicilerin farklı bir izleme bağlantısı aramasına gerek yok. İşte Beyaz Show’un yayınına dair merak edilenler.
BEYAZ SHOW HANGİ KANALDA?
Beyaz Show’un özel bölümü herhangi bir televizyon kanalında yayınlanmayacak. Program, uzun yıllar yayınlandığı Kanal D ve Star TV gibi kanallarda değil, Netflix Türkiye’nin resmi YouTube kanalında izleyiciyle buluşacak. Bu nedenle televizyon yayın akışlarında programa rastlanmıyor.
BEYAZ SHOW NETFLIX’TE Mİ?
Organize Sohbetler: Beyaz Özel, Netflix Türkiye tarafından hazırlandı; ancak Netflix’in abonelik gerektiren uygulamasında değil, Netflix Türkiye’nin YouTube kanalında yayınlanacak. Böylece Netflix üyeliği olmayan izleyiciler de programı rahatlıkla izleyebilecek.
BEYAZ SHOW CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?
Program, televizyon yayını gibi canlı olarak değil, YouTube kanalında yayınlanacak bir bölüm olarak izleyiciye sunulacak. Özel bölümü izlemek için Netflix Türkiye’nin resmi YouTube kanalına girmek yeterli olacak. Video yayına girdikten sonra istenilen zamanda baştan sona izlenebilecek.
BEYAZ SHOW FULL HD TEK PARÇA İZLENİR Mİ?
Evet. Organize Sohbetler: Beyaz Özel, Netflix Türkiye’nin YouTube kanalında tek parça halinde yayınlanacak. İzleyiciler, YouTube’un görüntü kalitesi ayarlarından bağlantılarına uygun çözünürlüğü seçerek programı full HD kalitede izleyebilecek.
BEYAZ SHOW SAAT KAÇTA?
Programın 23 Ekim 2026 Cuma günü yayınlanacağı açıklandı, ancak kesin yayın saati paylaşılmadı. Özel bölümün yayına girdiği anı kaçırmak istemeyenler, Netflix Türkiye’nin YouTube kanalına abone olarak bildirimleri açabilir.
RESMİ OLMAYAN LİNKLERE DİKKAT
Sosyal medyada “Beyaz Show canlı izle” ya da “full HD tek parça” başlığıyla paylaşılan bağlantılar, izleyicileri çoğu zaman resmi olmayan sitelere yönlendiriyor. Bu sitelerde zararlı yazılım, sahte reklamlar ve kişisel veri hırsızlığı gibi riskler bulunabiliyor. Program zaten ücretsiz olarak YouTube’da yayınlanacağı için resmi kanal dışındaki bağlantılara itibar edilmemesi öneriliyor.
BEYAZ SHOW’UN KONUKLARI KİMLER?
Özel bölümün konukları, Netflix’te 16 Ekim’de yayınlanan Organize İşler: Karun Hazinesi dizisinin oyuncuları. Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Demet Akbağ ve Ezgi Mola başta olmak üzere dizinin oyuncu kadrosu, programda Beyazıt Öztürk ile bir araya gelecek. Program, Beyaz Show’un yeni bir sezonu değil, diziye özel hazırlanmış tek bölümlük bir yapım olarak duyuruldu.
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