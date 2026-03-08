Haberler

Beyaz'la Joker yok mu, Beyaz'la Joker neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Güncelleme:
Popüler dijital içerik platformunda heyecanla beklenen "Beyaz'la Joker" programı 8 Mart Pazar günü neden yayınlanmadı sorusu, izleyiciler arasında gündem oldu. Sosyal medyada tartışılan bu durum, programın yeni bölüm tarihine dair merakları da artırdı. Hayranlar, sevilen programın yayın akışı ve yeni bölüm tarihi hakkında detaylı bilgi arıyor.

"Beyaz'la Joker" hayranları için 8 Mart Pazar sürpriz bir gelişme yaşandı; program yayın akışında yer almadı. İzleyiciler, Beyaz ve Joker'in bu tarihte neden ekranlarda olmadığını araştırırken, yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı konusu merak konusu oldu. İşte merak edilen soruların yanıtları ve programın güncel yayın takvimi.

BEYAZ'LA JOKER BU AKŞAM YAYINDA MI?

Kanal D'nin bugün yayın akışına göre, Beyaz'la Joker bu akşam ekranlarda olmayacak. Yerine saat 20:00'de Indiana Jones ve Kader Kadranı filmi Kanal D'de izleyicilerle buluşacak.

BEYAZ'LA JOKER HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Beyazıt Öztürk'ün yüksek enerjisi ve samimi sunumuyla ekranlara gelen yarışma programı, Pazar günleri izleyicisiyle buluşuyor. Sürprizlerle dolu sorular ve eğlenceli cevaplar, programın her bölümünü keyifli anlarla dolduruyor ve izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

