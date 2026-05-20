İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde 18 Mayıs Pazartesi günü meydana gelen trafik kazası, genç bir üniversite öğrencisinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanarak kamuoyunda büyük üzüntü yarattı. Yıldız Mahallesi’nde saat 04.30 sıralarında gerçekleşen olayda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu toplam 9 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilirken, ağır yaralanan öğrencilerden Betül Koruğ tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Peki, Betül Koruğ kimdir? Betül Koruğ neden öldü? Detaylar...

BETÜL KORUĞ KİMDİR?

Betül Koruğ, İstanbul’da eğitim gören 22 yaşında bir üniversite öğrencisiydi. Özel bir üniversitenin Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nde son sınıf öğrencisi olarak öğrenim görüyordu.

Akademik hayatının son döneminde bulunan Koruğ’un, psikoloji alanında eğitimine devam ettiği ve üniversite çevresinde öğrenci kimliğiyle tanındığı öğrenildi. Eğitim sürecinin son yılına yaklaşan genç öğrencinin, geleceğe yönelik planlarını sürdürdüğü sırada yaşanan trafik kazası nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Üniversite yönetimi tarafından yapılan açıklamada, öğrencilerinin vefatından duyulan derin üzüntü ifade edilerek ailesine, yakınlarına ve akademik çevresine başsağlığı dilekleri iletildi.

BETÜL KORUĞ NEDEN ÖLDÜ?

Betül Koruğ, İstanbul Beşiktaş Yıldız Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında ağır şekilde yaralanarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, 18 Mayıs Pazartesi günü saat 04.30 sıralarında iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu gerçekleşti. Sürücüsü henüz belirlenemeyen bir araç ile Arif Kıvanç G. yönetimindeki otomobilin çarpışması, büyük bir kazaya yol açtı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan toplam 9 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Betül Koruğ ile birlikte Ferhat B. Taksim İlk Yardım Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak Betül Koruğ, burada yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi.

Kazada bazı yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu, bazılarının ise çeşitli hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi. Özellikle bazı yaralıların kafa travması ve kırıklar nedeniyle kritik durumda olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiği, görüntülerde araçlardan birinin yüksek hızla ilerleyerek sollama yaptığı sırada karşı yönden gelen araçla çarpıştığının görüldüğü bildirildi. Kazaya ilişkin adli soruşturma başlatıldı.