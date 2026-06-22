Enerji ekipmanları üretim alanında faaliyet gösteren Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş.’nin halka arz süreci yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. 1997 yılında kurulan şirket, özellikle transformatör üretimindeki faaliyetleriyle enerji sektörüne yönelik çözümler geliştiriyor. Borsa İstanbul’da işlem görmeye hazırlanan şirketin halka arz sürecine ilişkin takvim güncellenirken, yatırımcılar özellikle talep toplama tarihleri, katılım endeksi uygunluğu ve olası lot dağıtımı gibi detayları araştırıyor. Peki, Beta Enerji halka arz ne zaman? Beta halka arz ertelendi mi? Detaylar...

BETA HALKA ARZ ERTELENDİ Mİ?

Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş.’nin halka arz sürecinde talep toplama takviminde değişikliğe gidildi. Şirket tarafından yapılan açıklamada, izahnamede yer alan bazı bilgilerin güncellenmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunulduğu bildirildi.

Söz konusu gelişmenin ardından halka arz kapsamında planlanan talep toplama tarihleri ileri bir tarihe alınarak yeniden düzenlendi. Böylece yatırımcıların yakından takip ettiği halka arz sürecinde takvim güncellemesi yapılmış oldu.

BETA ENERJİ HALKA ARZ NE ZAMAN?

Borsa İstanbul’da “BETAE” işlem koduyla işlem görmesi planlanan Beta Enerji’nin halka arzında talep toplama işlemleri 23, 24 ve 25 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Halka arz kapsamında paylar yatırımcılara 40 TL sabit fiyat üzerinden sunulacak. Talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlaması bekleniyor.

Beta Enerji’nin halka arzına ilişkin açıklanan takvim şu şekilde:

Talep toplama tarihleri: 23-24-25 Haziran 2026

İşlem kodu: BETAE

Halka arz fiyatı: 40 TL

Dağıtım yöntemi: Eşit dağıtım

Şirketin halka arz süreciyle ilgili duyurulan bilgiler yatırımcılar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor.

BETA HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Şirket tarafından yayımlanan halka arz bilgilerine göre Beta Enerji payları katılım endeksi kriterlerine uygun olarak değerlendiriliyor.

BETA HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Beta Enerji halka arzında yurt içi bireysel yatırımcılara toplam 30 milyon 375 bin lot tahsis edildiği açıklandı. Dağıtımın eşit yöntemle gerçekleştirilmesi planlanırken, yatırımcı başına düşebilecek lot miktarı katılımcı sayısına göre değişiklik gösterecek.

Olası katılımcı sayılarına göre hesaplanan tahmini lot dağılımı şu şekilde sıralanıyor:

150 Bin Katılımcı Durumunda

Yaklaşık 202 lot dağıtımı öngörülüyor.

250 Bin Katılımcı Durumunda

Yaklaşık 121 lot dağıtımı hesaplanıyor.

350 Bin Katılımcı Durumunda

Yaklaşık 86 lot verilmesi bekleniyor.

500 Bin Katılımcı Durumunda

Yaklaşık 61 lot düşebileceği belirtiliyor.

700 Bin Katılımcı Durumunda

Yaklaşık 43 lot dağıtımı öngörülüyor.

1,1 Milyon Katılımcı Durumunda

Yaklaşık 28 lot verilmesi hesaplanıyor.

1,6 Milyon Katılımcı Durumunda

Yaklaşık 19 lot dağıtımı öngörülüyor.

2,2 Milyon Katılımcı Durumunda

Yaklaşık 14 lot düşebileceği belirtiliyor.

Yatırımcı başına düşecek kesin lot miktarı ise talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından oluşacak nihai katılımcı sayısına göre netleşecek.