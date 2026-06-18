Sermaye piyasalarında dikkat çeken şirketlerden biri olan Beta Enerji'nin halka arz süreci yatırımcılar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Özellikle "Beta Enerji halka arz ertelendi mi?" sorusu son günlerde en çok aranan konular arasında yer alırken, halka arzın planlanan tarihte gerçekleşip gerçekleşmeyeceği büyük merak konusu oldu. İşte Beta Enerji halka arzına ilişkin son gelişmeler ve merak edilen detaylar...

BETA ENERJİ HALKA ARZ ERTELENDİ Mİ?

Beta Enerji halka arzında talep toplama tarihleri güncellendi.

KAP'a yapılan açıklamaya göre Beta Enerji paylarının ilk halka arzına ilişkin hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurul'unca 10.06.2026 tarihinde onaylanan izahnamede yer alan yurt dışı satışların gerçekleştirdiği BETA Elektrotechnik GmbH ile distribütörlük sözleşmesinin Şirket tarafından tek taraflı olarak 10.06.2026 tarihli fesih yazısıyla feshedilmesi nedeniyle, izahnamede anılan husus kapsamında yer alan bilgilerin ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunda ise talep toplama tarihlerinin değiştirilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 15.06.2026 tarihinde başvuruda bulunuldu.

Konuya dair "Şirket paylarının halka arzına ilişkin değişiklikleri içeren izahnamenin yatırımcılar tarafından yeterli değerlendirme yapabilmesine olanak tanınmasını teminen tasarruf sahiplerine satış duyurusunda yer alan talep toplama tarihleri işbu ilan tarihini takip eden 2 iş gününden önce olmamak üzere yeniden belirlenmiş olup, güncellenen talep toplama tarihleri 23.06.2026 ile 25.06.2026 tarihleri arasında (3 iş günü) olacaktır." ifadeleri kullanıldı.