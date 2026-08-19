Beşiktaş-Kauno Zalgiris UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçı için heyecan başladı. Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Beşiktaş, play-off turunun ilk karşılaşmasında Kauno Zalgiris ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise mücadelenin yayın saati ve yayıncı kuruluşunu araştırıyor. Peki, Beşiktaş Zalgiris maçı hangi kanalda yayınlanacak, Beşiktaş Zalgiris maçı nereden izlenir? İşte karşılaşmaya ilişkin verilen bilgiler...

BEŞİKTAŞ ZALGİRİS MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Beşiktaş-Kauno Zalgiris UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçı, 20 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak. Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleştirilecek karşılaşma S Sport Plus ekranından canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi play-off turundaki ilk karşılaşmasını takip etmek isteyen futbolseverler, mücadeleyi S Sport Plus üzerinden canlı olarak izleyebilecek.

Karşılaşmanın Almanya Futbol Federasyonundan Tobias Stieler tarafından yönetileceği belirtildi. Stieler'in yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Lasse Koslowski ve Jonas Weickenmeier yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi Robin Braun olacak.

BEŞİKTAŞ ZALGİRİS MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Beşiktaş-Kauno Zalgiris UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçı S Sport Plus'tan canlı olarak izlenebilecek. Karşılaşma, 20 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 2. ön eleme turundan itibaren mücadele ediyor. Siyah-beyazlı ekip ilk turda Midtjylland ile karşılaştı. Beşiktaş, rakibini iki maçta aldığı 1-0 ve 2-0'lık skorlarla mağlup ederek 3. ön eleme turuna yükseldi.

BEŞİKTAŞ 3. ÖN ELEME TURUNDA HRADEC KRALOVE'Yİ ELEDİ

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Çekya temsilcisi Hradec Kralove ile karşılaştı. İki maç sonunda rakibini 2-0'lık skorla saf dışı bırakan Beşiktaş, adını UEFA Avrupa Ligi play-off turuna yazdırdı.

Siyah-beyazlıların play-off turundaki rakibi ise Kauno Zalgiris oldu. Beşiktaş-Kauno Zalgiris eşleşmesinin ilk karşılaşması İstanbul'da oynanacak.

BEŞİKTAŞ-KAUNO ZALGİRİS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş-Kauno Zalgiris UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçı 20 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada düdüğü Almanya Futbol Federasyonundan Tobias Stieler çalacak. Stieler'in yardımcılıklarını Lasse Koslowski ve Jonas Weickenmeier üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Robin Braun olacak.