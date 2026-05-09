Haberler

Beşiktaş-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri: Beşiktaş-Trabzonspor maçının detayları neler?

Beşiktaş-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri: Beşiktaş-Trabzonspor maçının detayları neler?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig’de haftanın en çok konuşulan karşılaşmalarından biri öncesinde heyecan giderek yükseliyor. Beşiktaş ile Trabzonspor’un karşı karşıya geleceği dev mücadelede teknik direktörlerin hangi isimlere forma vereceği şimdiden büyük merak konusu oldu. Kritik maç öncesi muhtemel 11’ler ve dikkat çeken detaylar futbol gündemini hareketlendirdi. Peki, Beşiktaş-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri: Beşiktaş-Trabzonspor maçının detayları neler?

İstanbul’da oynanacak dev maç öncesinde gözler artık sahaya çıkacak kadrolara çevrildi. Beşiktaş ve Trabzonspor cephesinde son hazırlıklar sürerken, yıldız isimlerin ilk 11’de olup olmayacağı taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı. Karşılaşmaya dair tüm detaylar ise futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER

  • Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Orkun Asslani, Cerny, Olaitan, El Bilal, Oh
  • Trabzonspor: Onana, Ozan, Salih, Nwaiwu, Lovik, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Muçi, Felipe, Onuachu

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig’in kritik haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor kozlarını İstanbul’da paylaşacak. Futbolseverlerin büyük heyecanla beklediği dev mücadele, 9 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşmaya Tüpraş Stadyumu ev sahipliği yapacak.

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak dev karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. İki takım da ligde kritik öneme sahip bu mücadelede sahaya galibiyet hedefiyle çıkacak.

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merakla takip ettiği Beşiktaş - Trabzonspor mücadelesi beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca karşılaşma, dijital platform üzerinden beIN Connect aracılığıyla da takip edilebilecek.

Sahra Arslan
Haberler.com
Bir ilimiz ayakta! 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden 33 kişi tutuklandı

13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden 33 kişi tutuklandı
Galatasaray-Antalyaspor mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu

İşte şampiyonluk maçının 11'leri!
AK Parti cephesinden Burcu Köksal için ilk açıklama

AK Parti cephesinden Burcu Köksal için ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sadettin Saran'dan canlı yayında tartışma yaratan hareket

Canlı yayında tartışma yaratan hareket
Dursun Özbek'ten çılgın şampiyonluk primi

Maça saatler kala dev müjdeyi verdi

Elazığ'da beyaz ala geyik bu kez koyun sürüsünde görüldü

Sürünün arasına karıştı, çobanlar hayretle izledi
Icardi maçtan sonra tası tarağı toplayıp gidiyor! Galatasaray'da bir dönem sona erdi

Bir devir sona erdi!

Sadettin Saran'dan canlı yayında tartışma yaratan hareket

Canlı yayında tartışma yaratan hareket
Yüksel Yıldırım büyük hayalini açıkladı! Gerçekleştirirse yer yerinden oynar

Büyük hayalini açıkladı! Gerçekleştirirse yer yerinden oynar
YILDIRIMHAN, İngiliz gazetesine haber oldu

Kayıtsız kalamadılar! İngilizlerden göğsümüzü kabartan manşet