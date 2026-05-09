Beşiktaş-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri: Beşiktaş-Trabzonspor maçının detayları neler?
Süper Lig’de haftanın en çok konuşulan karşılaşmalarından biri öncesinde heyecan giderek yükseliyor. Beşiktaş ile Trabzonspor’un karşı karşıya geleceği dev mücadelede teknik direktörlerin hangi isimlere forma vereceği şimdiden büyük merak konusu oldu. Kritik maç öncesi muhtemel 11’ler ve dikkat çeken detaylar futbol gündemini hareketlendirdi. Peki, Beşiktaş-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri: Beşiktaş-Trabzonspor maçının detayları neler?
İstanbul’da oynanacak dev maç öncesinde gözler artık sahaya çıkacak kadrolara çevrildi. Beşiktaş ve Trabzonspor cephesinde son hazırlıklar sürerken, yıldız isimlerin ilk 11’de olup olmayacağı taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı. Karşılaşmaya dair tüm detaylar ise futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.
BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER
- Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Orkun Asslani, Cerny, Olaitan, El Bilal, Oh
- Trabzonspor: Onana, Ozan, Salih, Nwaiwu, Lovik, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Muçi, Felipe, Onuachu
BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Trendyol Süper Lig’in kritik haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor kozlarını İstanbul’da paylaşacak. Futbolseverlerin büyük heyecanla beklediği dev mücadele, 9 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşmaya Tüpraş Stadyumu ev sahipliği yapacak.
BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak dev karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. İki takım da ligde kritik öneme sahip bu mücadelede sahaya galibiyet hedefiyle çıkacak.
BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Futbolseverlerin merakla takip ettiği Beşiktaş - Trabzonspor mücadelesi beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca karşılaşma, dijital platform üzerinden beIN Connect aracılığıyla da takip edilebilecek.