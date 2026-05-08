Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Trabzonspor muhtemel 11'leri!

Süper Lig’de haftanın en dikkat çeken maçlarından biri olan Beşiktaş – Trabzonspor karşılaşması öncesi taraftarlar yayın bilgilerini ve kadro detaylarını araştırıyor. Kritik derbinin oynanacağı tarih, başlama saati ve yayınlanacağı kanal kadar, iki ekibin sahaya çıkması beklenen muhtemel 11’leri de büyük ilgi görüyor.

BEŞİKTAŞ – TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Trendyol Süper Lig’de oynanacak Beşiktaş – Trabzonspor karşılaşması futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Kritik derbi mücadelesi Bein Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar, dev maçın yayın bilgilerini yoğun şekilde araştırıyor.

BEIN SPORTS 2 YAYIN VE İZLEME BİLGİLERİ

Karşılaşma Bein Sports 2 üzerinden Digiturk 78 ve Kablo TV 233 numaralı kanallar aracılığıyla izlenebilecek. Ayrıca Türksat uydusu ve internet platformları üzerinden şifreli yayın ile canlı takip imkânı sunulacak.

BEŞİKTAŞ – TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Süper Lig’in dikkat çeken derbilerinden Beşiktaş – Trabzonspor mücadelesi 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü oynanacak. İki köklü kulübün karşılaşması haftanın en önemli maçlarından biri olarak öne çıkıyor.

MAÇ SAATİ BELLİ OLDU

Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak dev karşılaşmanın başlama saati 20.00 olarak açıklandı. Mücadelede tribünlerin tamamen dolması ve büyük bir atmosfer oluşması bekleniyor.

DERBİ TÜPRAŞ STADYUMU’NDA OYNANACAK

Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki Süper Lig karşılaşmasına İstanbul’daki Tüpraş Stadyumu ev sahipliği yapacak. İki takım da sahaya galibiyet hedefiyle çıkacak.

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LERİ

Beşiktaş:

Ersin Destanoğlu, Amir Murillo, Rıdvan Yılmaz, Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, El Bilal Toure, Oh Hyeon-gyu



Trabzonspor:

Onana, Ozan, Nwaiwu, Salih Malkoçoğlu, Lovik, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Muçi, Nwakaeme, Onuachu