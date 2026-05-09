Haberler

Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman? Beşiktaş - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi, nereden izlenir?

Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman? Beşiktaş - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi, nereden izlenir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig’de nefesleri kesecek dev randevu için geri sayım başladı. Zirve yarışını ve Avrupa hedefini yakından ilgilendiren mücadelede gözler bu kez İstanbul’a çevrildi. Taraftarların günlerdir heyecanla beklediği Beşiktaş - Trabzonspor karşılaşması öncesinde maçın yayın bilgileri, başlama saati ve ekran detayları futbolseverlerin en çok araştırdığı konular arasında yer aldı. Peki, Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman? Beşiktaş - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

Süper Lig’de haftanın en kritik karşılaşmalarından biri için heyecan dorukta. Taraftarların büyük merakla beklediği Beşiktaş - Trabzonspor mücadelesi öncesinde maçın yayın saati, kanalı ve izleme detayları gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Dev maç öncesi tüm gözler İstanbul’daki mücadeleye çevrildi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig’in kritik haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor kozlarını İstanbul’da paylaşacak. Futbolseverlerin büyük heyecanla beklediği dev mücadele, 9 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşmaya Tüpraş Stadyumu ev sahipliği yapacak.

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak dev karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. İki takım da ligde kritik öneme sahip bu mücadelede sahaya galibiyet hedefiyle çıkacak.

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merakla takip ettiği Beşiktaş - Trabzonspor mücadelesi beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca karşılaşma, dijital platform üzerinden beIN Connect aracılığıyla da takip edilebilecek.

Sahra Arslan
Haberler.com
Bir ilimiz ayakta! 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden 33 kişi tutuklandı

13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden 33 kişi tutuklandı
Galatasaray-Antalyaspor mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu

İşte şampiyonluk maçının 11'leri!
AK Parti cephesinden Burcu Köksal için ilk açıklama

AK Parti cephesinden Burcu Köksal için ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sadettin Saran'dan canlı yayında tartışma yaratan hareket

Canlı yayında tartışma yaratan hareket
Dursun Özbek'ten çılgın şampiyonluk primi

Maça saatler kala dev müjdeyi verdi

Elazığ'da beyaz ala geyik bu kez koyun sürüsünde görüldü

Sürünün arasına karıştı, çobanlar hayretle izledi
Icardi maçtan sonra tası tarağı toplayıp gidiyor! Galatasaray'da bir dönem sona erdi

Bir devir sona erdi!

Sadettin Saran'dan canlı yayında tartışma yaratan hareket

Canlı yayında tartışma yaratan hareket
Yüksel Yıldırım büyük hayalini açıkladı! Gerçekleştirirse yer yerinden oynar

Büyük hayalini açıkladı! Gerçekleştirirse yer yerinden oynar
YILDIRIMHAN, İngiliz gazetesine haber oldu

Kayıtsız kalamadılar! İngilizlerden göğsümüzü kabartan manşet