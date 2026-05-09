Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman? Beşiktaş - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi, nereden izlenir?

Süper Lig’de haftanın en kritik karşılaşmalarından biri için heyecan dorukta. Taraftarların büyük merakla beklediği Beşiktaş - Trabzonspor mücadelesi öncesinde maçın yayın saati, kanalı ve izleme detayları gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Dev maç öncesi tüm gözler İstanbul’daki mücadeleye çevrildi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig’in kritik haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor kozlarını İstanbul’da paylaşacak. Futbolseverlerin büyük heyecanla beklediği dev mücadele, 9 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşmaya Tüpraş Stadyumu ev sahipliği yapacak.

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak dev karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. İki takım da ligde kritik öneme sahip bu mücadelede sahaya galibiyet hedefiyle çıkacak.

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merakla takip ettiği Beşiktaş - Trabzonspor mücadelesi beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca karşılaşma, dijital platform üzerinden beIN Connect aracılığıyla da takip edilebilecek.