"Beşiktaş Midtjylland tek maç mı, rövanşı var mı, 2. maç ne zaman?" sorusu, siyah-beyazlı takımın Avrupa kupası mücadelesi öncesinde arama motorlarında en çok sorgulanan başlıklar arasında yer aldı. Beşiktaş ile Midtjylland arasında oynanacak karşılaşmanın tek maç üzerinden mi oynanacağı, rövanşın bulunup bulunmadığı ve olası ikinci maçın tarihi futbolseverlerin gündemindeki yerini koruyor. İşte eşleşmenin formatı ve maç takvimine ilişkin merak edilenler.

BEŞİKTAŞ-MIDTJYLLAND TEK MAÇ MI? RÖVANŞ VAR MI? İŞTE MAÇ TAKVİMİ

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Danimarka temsilcisi Midtjylland ile eşleşen Beşiktaş'ın oynayacağı karşılaşmalar futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Siyah-beyazlı ekibin Avrupa macerası öncesinde "Beşiktaş-Midtjylland tek maç mı, rövanşı var mı, ikinci maç ne zaman?" soruları yoğun şekilde araştırılıyor. İşte Beşiktaş-Midtjylland eşleşmesinin formatı ve maç programına ilişkin detaylar.

BEŞİKTAŞ-MIDTJYLLAND EŞLEŞMESİ TEK MAÇ MI?

Hayır, Beşiktaş ile Midtjylland arasındaki UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu eşleşmesi çift maç eleme sistemiyle oynanacak. Takımlar, biri İstanbul'da diğeri Danimarka'da olmak üzere iki kez karşı karşıya gelecek. İki maç sonunda toplam skorda üstünlük sağlayan ekip bir üst tura yükselmeye hak kazanacak.

BEŞİKTAŞ-MIDTJYLLAND İLK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ile Midtjylland arasındaki ilk mücadele 23 Temmuz Perşembe günü İstanbul'daki Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 21.00'de başlayacak. Siyah-beyazlı ekip, taraftarı önünde avantajlı bir skor elde etmeyi hedefleyecek.

RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Eşleşmenin rövanş karşılaşması ise 30 Temmuz Perşembe günü Danimarka'da oynanacak. Mücadele Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak. Beşiktaş, iki maç sonunda elde edeceği toplam skora göre UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edip etmeyeceğini belirleyecek.

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA HEDEFİ

Yeni sezon öncesinde Avrupa'da başarılı bir performans sergilemeyi amaçlayan Beşiktaş, Midtjylland engelini aşarak UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura yükselmeyi hedefliyor. Siyah-beyazlıların ilk maçta alacağı sonuç, rövanş mücadelesi öncesinde büyük önem taşıyacak.