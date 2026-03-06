Beşiktaş Merkezefendi maçı hangi kanalda, Beşiktaş GAİN Merkezefendi nereden CANLI izlenir?

Beşiktaş ile Merkezefendi arasındaki maç heyecanı başlıyor! Beşiktaş – Merkezefendi canlı yayını nereden izlenir sorusu, futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. GAİN üzerinden maçın canlı yayınını izleyebilir ve tüm aksiyonu anbean takip edebilirsiniz. Hangi kanalda yayınlanacağı ve online izleme detayları haberimizde…

BEŞİKTAŞ GAİN – MERKEZEFENDİ BLD. MAÇI HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Basketbol Süper Ligi heyecanı 06 Mart Cuma günü devam ediyor. Beşiktaş GAİN ile Merkezefendi Bld. arasındaki kritik maç, Bein Sports 5 ve beIN Sports Haber üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Taraftarlar, maçın yayınlanacağı kanalı öğrenerek evlerinden heyecanı kaçırmadan takip edebilecek.

BEIN SPORTS 5 İLE MAÇI CANLI İZLEMEK

Beşiktaş GAİN – Merkezefendi Bld. karşılaşmasını Bein Sports 5 üzerinden izlemek isteyenler, Digiturk 81 ve Kablo TV 236 numaralı kanalları kullanabilir. Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli yayın ile maçın tamamını takip etmek mümkün.

BEIN SPORTS HABER İLE ŞİFRESİZ CANLI YAYIN

Maçı şifresiz olarak izlemek isteyenler için beIN Sports Haber alternatifi sunuyor. Digiturk 85 ve Kablo TV 223 numaralı kanallar üzerinden Türksat uydusu ve internet aracılığıyla maç ücretsiz olarak izlenebiliyor.

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

Beşiktaş GAİN ve Merkezefendi Bld. Basketbol Süper Ligi mücadelesi, 06 Mart Cuma günü saat 20:00'de başlayacak. Spor severler, saatleri kontrol ederek canlı yayını kaçırmadan takip edebilir.

MAÇIN OYNANACAĞI STAT

Beşiktaş GAİN – Merkezefendi Bld. maçı, İstanbul'da bulunan Beşiktaş Akatlar Arena Stadyumu'nda oynanacak. Maçın atmosferini canlı olarak deneyimlemek isteyenler, stadyumdan da takip edebilir.