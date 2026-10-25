Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Beşiktaş maçı ne zaman, bugün mü, yarın mı? Beşiktaş Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş maçı ne zaman, bugün mü, yarın mı? Beşiktaş Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig’de Beşiktaş ile Başakşehir, 9. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, karşılaşma öncesinde “Beşiktaş maçı ne zaman, Beşiktaş Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda ve nerede oynanacak?” sorularına yanıt arıyor. Mücadelenin maç programı ve canlı yayın bilgileri merak konusu oldu.

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Beşiktaş ile İstanbul Başakşehir karşı karşıya gelecek. Sahasında oynayacağı mücadelede galibiyet hedefleyen siyah-beyazlılar, taraftarı önünde üç puan için mücadele edecek. Futbolseverler ise karşılaşmanın yayın bilgilerini araştırmaya başladı. Peki, Beşiktaş Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Beşiktaş Başakşehir maçı hangi kanalda yayınlanacak, nerede oynanacak? İşte karşılaşmanın tarihi, saati, yayın kanalı ve stadyum bilgileri.

BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ile İstanbul Başakşehir arasındaki Trendyol Süper Lig 9. hafta mücadelesi, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü oynanacak. Karşılaşma, Türkiye saatiyle 19.00’da başlayacak.

Mücadelede hakem Ümit Öztürk görev yapacak.

BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Başakşehir karşılaşması, beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, mücadeleyi yayıncı kuruluşun ilgili kanalından takip edebilecek.

BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Beşiktaş ile Başakşehir arasındaki karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler, beIN SPORTS 2 üzerinden mücadeleyi takip edebilecek. Dijital platformlardan izlemek isteyenlerin ise yayıncı kuruluşun resmî platformlarındaki erişim ve abonelik koşullarını kontrol etmesi gerekiyor.

BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş-Başakşehir mücadelesi, İstanbul’da bulunan Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak. Beşiktaş’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek karşılaşma, Süper Lig’in 9. hafta programında yer alıyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
Saadet Partisi liderinden hükümete beklenmedik teşekkür

Muhalefet lideri hükümete açıkça teşekkür etti
Sipariş bebek çetesinde ülke ülke fiyat pazarlığı: Gürcistan, Amerika fazla verir

Ücret pazarlığı deşifre oldu: Gürcistan, Amerika fazla verir
Baro seçimine damga vuran protesto: Kızımın davasında neden yoksunuz?

Baro seçimlerine damga vuran protesto
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Japonya’da 7 büyüklüğünde deprem! Tam 1000 kilometre öteden hissedildi

Japonya'da yer yerinden oynadı! Tam 1000 kilometre öteden hissedildi
Avcılar'da aynı isimli iki okulu karıştıran aday KPSS'ye giremedi

Yok böyle talihsizlik! Koştu ama sınava giremedi
229 bin TL'lik telefonda büyük şok! Saatler içinde kırıldı

Araba fiyatına satılan telefon daha ilk günden hayal kırıklığı yaşattı
Trump dünyayı alarma geçirdi: Yarın bile saldırabiliriz

Trump'tan dünyayı tedirgin eden mesaj
Taciz şüphelisini yakaladılar! Dövmek isterken mahalle karıştı

Kadını taciz eden adamı yakaladı, dövmek isteyince mahalle karıştı
İstanbul'da bir semt diken üstünde! Aynı sokakta 3 günde ikinci cinayet

İstanbul'da bir semt diken üstünde! Aynı sokakta ikinci cinayet
Edirne ve Kırklareli’nde 23 düzensiz göçmen yakalandı

2 ilde toplam 23 kişi yakalandı! Gereken yapılacak