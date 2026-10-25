Beşiktaş maçı ne zaman, bugün mü, yarın mı? Beşiktaş Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta?

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Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Beşiktaş ile İstanbul Başakşehir karşı karşıya gelecek. Sahasında oynayacağı mücadelede galibiyet hedefleyen siyah-beyazlılar, taraftarı önünde üç puan için mücadele edecek. Futbolseverler ise karşılaşmanın yayın bilgilerini araştırmaya başladı. Peki, Beşiktaş Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Beşiktaş Başakşehir maçı hangi kanalda yayınlanacak, nerede oynanacak? İşte karşılaşmanın tarihi, saati, yayın kanalı ve stadyum bilgileri.

BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ile İstanbul Başakşehir arasındaki Trendyol Süper Lig 9. hafta mücadelesi, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü oynanacak. Karşılaşma, Türkiye saatiyle 19.00’da başlayacak.

Mücadelede hakem Ümit Öztürk görev yapacak.

BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Başakşehir karşılaşması, beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, mücadeleyi yayıncı kuruluşun ilgili kanalından takip edebilecek.

BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Beşiktaş ile Başakşehir arasındaki karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler, beIN SPORTS 2 üzerinden mücadeleyi takip edebilecek. Dijital platformlardan izlemek isteyenlerin ise yayıncı kuruluşun resmî platformlarındaki erişim ve abonelik koşullarını kontrol etmesi gerekiyor.

BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş-Başakşehir mücadelesi, İstanbul’da bulunan Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak. Beşiktaş’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek karşılaşma, Süper Lig’in 9. hafta programında yer alıyor.