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Beşiktaş maçı ne zaman? Beşiktaş - Kauno Zalgiris maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş maçı ne zaman? Beşiktaş - Kauno Zalgiris maçı saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Beşiktaş ile Kauno Zalgiris karşı karşıya gelecek. Futbolseverler mücadele öncesinde “Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?” sorularına yanıt ararken, karşılaşmanın başlama saati ve muhtemel 11'i belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynanacak Beşiktaş - Kauno Zalgiris karşılaşması için geri sayım sürüyor. Futbolseverlerin merak ettiği mücadeleye ilişkin açıklanan bilgilere göre karşılaşmanın başlama saati belli oldu. İşte Beşiktaş - Kauno Zalgiris maçına ilişkin verilen bilgiler ve karşılaşmanın muhtemel 11'i...

BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi play-off turu kapsamında oynanacak Beşiktaş - Kauno Zalgiris maçının ne zaman oynanacağı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Açıklanan bilgilere göre karşılaşma 20 Ağustos 2026 Perşembe günü oynanacak.

BEŞİKTAŞ KAUNO ZALGIRIS MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Kauno Zalgiris maçının başlama saati de belli oldu. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ KAUNO ZALGIRIS MAÇI HANGİ KANALDA?

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan Beşiktaş - Kauno Zalgiris maçı açıklanan bilgilere göre S Sport Plus ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. 

BEŞİKTAŞ - KAUNO ZALGIRIS MUHTEMEL 11

Beşiktaş - Kauno Zalgiris maçının muhtemel 11'leri de karşılaşma öncesinde futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Verilen bilgilere göre Beşiktaş'ın sahaya şu kadroyla çıkması bekleniyor:

Beşiktaş muhtemel 11: Nübel, Murillo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Vaclac Cerny, Olaitan, Orkun Kökçü, Leandro Trossard, Oh.

Paylaşılan bilgilerde Kauno Zalgiris'in muhtemel 11'ine ilişkin herhangi bir kadro bilgisi bulunmuyor.

BEŞİKTAŞ - KAUNO ZALGIRIS MAÇI HAKEMİ

UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki Beşiktaş - Kauno Zalgiris karşılaşmasını Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Stieler yönetecek.

Stieler'in yardımcılıklarını Lasse Koslowski ve Jonas Weickenmeier yapacak. Karşılaşmaya ilişkin verilen hakem bilgileri bu şekilde açıklanırken, mücadelenin başlama saati 20.00 olarak duyuruldu.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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