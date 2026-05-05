Beşiktaş Konyaspor maçı hangi kanalda? Beşiktaş Konyaspor maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

“Beşiktaş Konyaspor maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?” sorusu, mücadele öncesinde taraftarların en çok araştırdığı başlıklar arasında bulunuyor. Beşiktaş ve Konyaspor karşılaşmasını canlı izlemek isteyen futbolseverler, yayıncı kanal ve izleme platformlarına ilişkin detayları öğrenmeye çalışıyor.

BEŞİKTAŞ – KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşması ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler, mücadeleyi televizyon ve dijital platformlar üzerinden kolaylıkla takip edebilecek.

BEŞİKTAŞ – KONYASPOR MAÇI ATV CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Karşılaşma ATV üzerinden canlı izlenebilecek. Ayrıca Digiturk 25, D-Smart 25, Kablo TV 24, Tivibu 24, Turkcell TV+ 24 ve Vodafone TV 25 numaralı kanallar aracılığıyla da erişim sağlanabilecek. Türksat uydusu ve internet platformları üzerinden de şifresiz yayın izlenebilecek.

BEŞİKTAŞ – KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesi 05 Mayıs 2026 Salı günü oynanacak. Tek maç eleme sistemiyle oynanacak karşılaşma, finale yükselme yolunda büyük önem taşıyor.

BEŞİKTAŞ – KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Dev karşılaşma saat 20:30’da başlayacak. İki takım da Beşiktaş Park Stadyumu’nda oynanacak bu kritik mücadelede finale çıkmak için sahaya çıkacak.

BEŞİKTAŞ – KONYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşması İstanbul’da bulunan Beşiktaş Park Stadyumu’nda oynanacak. Taraftarların yoğun ilgi göstermesi beklenen maçta atmosferin oldukça yüksek olması öngörülüyor.