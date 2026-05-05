Beşiktaş Konyaspor maç özeti ve golleri nasıl izlenir? Beşiktaş Konyaspor maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

“Beşiktaş Konyaspor maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?” sorusu, karşılaşma ile ilgili en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı. Beşiktaş ve Konyaspor mücadelesinin hakkkında futbolseverler, maçın skorunu ve öne çıkan pozisyonlarını öğrenmek için özet videolara yöneldi.

BEŞİKTAŞ – KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesi ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı televizyon ve dijital platformlar üzerinden takip edebilecek.

BEŞİKTAŞ – KONYASPOR ATV CANLI YAYIN VE İZLEME PLATFORMLARI

Karşılaşma ATV üzerinden canlı yayınlanacak. Ayrıca Digiturk 25, D-Smart 25, Kablo TV 24, Tivibu 24, Turkcell TV+ 24 ve Vodafone TV 25 numaralı kanallar üzerinden de izlenebilecek. Türksat uydusu ve internet yayını aracılığıyla da şifresiz erişim sağlanabilecek.

BEŞİKTAŞ – KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşması 05 Mayıs 2026 Salı günü oynanacak. Tek maç eleme usulüyle oynanacak mücadele, finale çıkacak takımı belirleyecek.

BEŞİKTAŞ – KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Dev karşılaşma saat 20:30’da başlayacak. İki takım da Beşiktaş Park Stadyumu’nda oynanacak kritik mücadelede finale yükselmek için sahaya çıkacak.

BEŞİKTAŞ – KONYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesi İstanbul’da bulunan Beşiktaş Park Stadyumu’nda oynanacak. Taraftarların yoğun ilgi göstermesi beklenen karşılaşmada atmosferin oldukça yüksek olması öngörülüyor.

BEŞİKTAŞ – KONYASPOR ÖZETİ NEREDEN İZLENİR?

Beşiktaş Konyaspor maç özeti ve gollerini A Spor platformlarından izleyebilirsiniz.