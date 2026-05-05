Beşiktaş Konyaspor 0-0 biterse maç uzuyor mu, penaltılara gidiyor mu?

Karşılaşmanın 0-0 eşitlikle tamamlanması durumunda uygulanacak kurallar, organizasyonun statüsüne göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle Beşiktaş–Konyaspor mücadelesinde uzatma oynanıp oynanmayacağı ve penaltı ihtimalinin olup olmadığı, maç öncesi en çok konuşulan başlıklar arasında yer alıyor.

MAÇ 0-0 BİTERSE NE OLUR?

Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanan karşılaşmanın normal süresi 0-0 eşitlikle tamamlanırsa, mücadele doğrudan sona ermiyor. Özellikle eleme usulüne göre oynanan bu tür maçlarda kazananın belirlenmesi için ek süre devreye giriyor.

UZATMALAR NASIL OYNANIR?

Karşılaşmada eşitlik bozulmadığı takdirde 15’er dakikalık iki uzatma devresi oynanır. Bu süreçte takımlar son bir kez daha üstünlük kurmaya çalışırken, teknik direktörlerin hamleleri de belirleyici rol oynar.

PENALTILAR NE ZAMAN DEVREYE GİRER?

Uzatma dakikalarında da eşitlik devam ederse maç penaltı atışlarına gider. Seri penaltı atışlarında daha fazla gol bulan takım sahadan galip ayrılarak tur atlayan taraf olur.