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Beşiktaş Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Beşiktaş Kocaelispor muhtemel 11'leri açıklandı mı?

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Beşiktaş Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Beşiktaş Kocaelispor muhtemel 11'leri açıklandı mı?
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Beşiktaş Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trendyol Süper Lig'de milli aranın sona ermesiyle birlikte Beşiktaş, ligin yeni haftasında Kocaelispor ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlıların zorlu rakibiyle oynayacağı mücadele, futbolseverlerin haftanın merakla beklenen karşılaşmaları arasında yer alıyor. Peki Beşiktaş-Kocaelispor maçı ne zaman oynanacak, muhtemel 11'ler belli oldu mu? İşte merak edilen tüm detaylar...

Beşiktaş'ın milli takımlardan dönen oyuncularıyla Kocaelispor karşısında nasıl bir kadro kuracağı taraftarların gündeminde yer alıyor. Mücadele öncesinde " Beşiktaş'ta sakat ve cezalı oyuncu var mı, teknik direktör hangi isimlere forma verecek, Kocaelispor'un muhtemel 11'i nasıl olacak?" soruları arama motorlarında öne çıktı. Beşiktaş-Kocaelispor maçının saati, yayın kanalı ve iki takımın muhtemel 11'lerine dair ayrıntılar haberimizde.

BEŞİKTAŞ-KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'de milli maç arasının ardından Beşiktaş, ligin yeni haftasında sahasında Kocaelispor'u ağırlayacak. İki takım arasındaki mücadele, 11 Ekim 2026 Pazar günü oynanacak.

BEŞİKTAŞ-KOCAELİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş-Kocaelispor karşılaşması Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak. Maç saatinde ya da yayın programında resmi makamlarca değişiklik yapılabileceği ihtimaline karşı son duyuruların takip edilmesinde fayda var.

BEŞİKTAŞ-KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. beIN SPORTS 1, Digiturk'te 77. kanalda yer alıyor. Karşılaşmayı internet üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler ise maçı beIN'in dijital platformu TOD üzerinden izleyebilecek. Platformlardaki kanal numaraları zaman içinde değişebileceği için maç öncesinde güncel kanal listesinin kontrol edilmesi öneriliyor.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Beşiktaş'ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan İstanbul'daki Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Siyah-beyazlılar, taraftarının desteğiyle milli aranın ardından galibiyetle lige dönmeyi hedefliyor. Kocaelispor ise zorlu İstanbul deplasmanından puan çıkarmanın peşinde olacak.

MUHTEMEL 11'LER AÇIKLANDI MI?

Beşiktaş ve Kocaelispor'un sahaya hangi kadrolarla çıkacağı henüz netlik kazanmadı. Milli takımlardan dönen oyuncuların durumu ile olası sakatlık ve ceza durumları, teknik direktörlerin kadro tercihlerinde belirleyici olacak. İki takımın ilk 11'leri, maç öncesinde kulüpler tarafından açıklanacak.

MAÇ BİLGİLERİ

Karşılaşma: Beşiktaş - Kocaelispor

Organizasyon: Trendyol Süper Lig

Tarih: 11 Ekim 2026 Pazar

Saat: 19.00

Stadyum: Tüpraş Stadyumu, İstanbul

Yayın: beIN SPORTS 1 (Digiturk 77. kanal) 

Beşiktaş muhtemel 11:

Nübel, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Salih, Orkun, Olaitan, Poku, İlhan, Vlahovic.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
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