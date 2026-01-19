Beşiktaş Kayserispor maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Beşiktaş Kayserispor golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

Haberler

Güncelleme:
Beşiktaş Kayserispor Süper Lig maçı kaç kaç? Beşiktaş Kayserispor kaç kaç, dakika kaç merak ediliyor.

Beşiktaş Kayserispor kaç kaç? Beşiktaş Kayserispor canlı maç anlatımı ve Beşiktaş Kayserispor kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor.

BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Beşiktaş Kayserispor maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE

Beşiktaş Kayserispor maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Kayserispor maçı bu akşam saat 20.00 itibariyle başlayacak.

BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş Kayserispor maçı İstanbul'da, Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

