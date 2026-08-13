Beşiktaş Hradec Kralove maçı hangi kanalda? Hradec Kralove Beşiktaş maçı nerede izlenir, hangi kanal veriyor?

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmek isteyen Beşiktaş, 3. eleme turu rövanş maçında Çekya temsilcisi Hradec Králové'yi konuk edecek. Siyah-beyazlı ekip, deplasmanda aldığı 1-0'lık galibiyetin avantajıyla sahaya çıkacak. Futbolseverler ise karşılaşma öncesinde Beşiktaş Hradec Kralove maçı hangi kanalda?, Hradec Kralove Beşiktaş maçı nerede izlenir ve Beşiktaş Hradec Kralove maçı ne zaman saat kaçta sorularının yanıtını araştırıyor. UEFA'nın resmi fikstüründe de karşılaşma 13 Ağustos 2026 tarihinde Beşiktaş-Hradec Králové eşleşmesinin rövanşı olarak yer alıyor.

BEŞİKTAŞ HRADEC KRALOVE MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ile Hradec Králové arasındaki UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşması S Sport Plus üzerinden şifreli olarak yayımlanacak. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverlerin S Sport Plus platformu üzerinden yayın imkanından yararlanması gerekiyor.

Mücadele Tüpraş Stadı'nda oynanacak. Beşiktaş, ilk karşılaşmada elde ettiği 1-0'lık skor avantajını koruyarak UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükselmeyi hedefliyor.

UEFA'nın 2026/27 sezonu resmi fikstüründe de Beşiktaş-Hradec Králové karşılaşması 13 Ağustos tarihinde oynanacak maçlar arasında gösteriliyor.

HRADEC KRALOVE BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE İZLENİR?

Hradec Králové-Beşiktaş eşleşmesinin rövanş karşılaşması İstanbul'daki Tüpraş Stadı'nda oynanacak. Mücadeleyi stadyumdan takip edemeyecek futbolseverler karşılaşmayı S Sport Plus üzerinden canlı olarak izleyebilecek.

BEŞİKTAŞ'IN TUR HESABI

İlk maçta Hradec Králové karşısında 1-0 kazanan Beşiktaş, rövanşa avantajlı skorla çıkacak. Siyah-beyazlı takımın hedefi, kendi sahasında da istediği sonucu alarak UEFA Avrupa Ligi play-off turuna adını yazdırmak.

Karşılaşmanın sonucunun ardından Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki yolculuğunda bir sonraki aşamaya geçip geçemeyeceği belli olacak. UEFA, 2026/27 Avrupa Ligi elemelerinin 9 Temmuz-27 Ağustos tarihleri arasında oynanacağını açıklıyor.

BEŞİKTAŞ HRADEC KRALOVE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş-Hradec Králové maçı 13 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmanın adresi ise Beşiktaş'ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Tüpraş Stadı olacak.

Müsabakada İsviçreli hakem Urs Schnyder düdük çalacak. Schnyder'in yardımcılıklarını yine İsviçre'den Marco Zürcher ve Benjamin Zürcher üstlenecek.