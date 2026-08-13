Beşiktaş Hradec Kralove 11’leri açıklandı, Beşiktaş Hradec Kralove ilk 11’leri ve maç kadrosu!

UEFA Avrupa Ligi'nde kritik bir karşılaşmaya çıkacak olan Beşiktaş'ta teknik heyetin tercihleri netleşti. Beşiktaş Hradec Kralove maç kadrosu ve ilk 11'leri belli olurken, futbolseverler karşılaşmanın kadro detaylarını yakından takip ediyor. İşte Beşiktaş Hradec Kralove maçının ilk 11'leri ve yedek kadroları...

BEŞİKTAŞ HRADEC KRALOVE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI CANLI İZLE

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme turunda Hradec Kralove ile kritik bir mücadeleye çıkıyor. Avrupa kupalarında yoluna devam etmek isteyen siyah-beyazlıların karşılaşmasını canlı takip etmek isteyen futbolseverler, Beşiktaş Hradec Kralove maçının yayın bilgilerini araştırıyor. Peki Beşiktaş Hradec Kralove maçı hangi kanalda, saat kaçta ve nasıl izlenir?

Beşiktaş-Hradec Kralove UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme karşılaşması, 13 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. İşte Beşiktaş Hradec Kralove maçının yayın kanalı, saati ve karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar...

BEŞİKTAŞ HRADEC KRALOVE MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ile Hradec Kralove arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme maçı S Sport Plus kanalından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen sporseverler, S Sport Plus'ın internet yayını üzerinden mücadeleyi izleyebilecek.

S Sport Plus'ın yayınına internet üzerinden erişim sağlanabiliyor. Karşılaşma için Digiturk, D-Smart veya Tivibu gibi televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor. Yayın ve erişim bilgilerinde değişiklik olması ihtimaline karşı resmi yayıncıdaki güncel bilgiler takip edilebilir.

BEŞİKTAŞ HRADEC KRALOVE MAÇI SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin en çok araştırdığı konulardan biri de Beşiktaş Hradec Kralove maçının başlama saati oldu. UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme kapsamında oynanacak mücadele 13 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen taraftarların maç saatinden önce yayın platformundaki güncel bilgileri kontrol etmesi önem taşıyor.

BEŞİKTAŞ HRADEC KRALOVE MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş-Hradec Kralove maçı 13 Ağustos 2026 Perşembe günü oynanacak. UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme mücadelesinde iki takım, Avrupa kupalarındaki yolculuklarını sürdürmek için sahaya çıkacak. Mücadelenin başlama saati ise Türkiye saatiyle 20.00 olarak açıklandı.

BEŞİKTAŞ HRADEC KRALOVE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş ile Hradec Kralove arasındaki UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme karşılaşması, İstanbul'da bulunan Beşiktaş Park'ta oynanacak. Siyah-beyazlı ekip, kendi sahasında taraftarının desteğini de arkasına alarak kritik mücadelede tur için avantaj sağlamaya çalışacak.

BEŞİKTAŞ HRADEC KRALOVE MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?

Beşiktaş Hradec Kralove maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler, karşılaşmayı S Sport Plus üzerinden takip edebilecek. Yayının internet üzerinden sunulması nedeniyle izleyiciler, maç saatinde platformun güncel yayın seçenekleri üzerinden karşılaşmaya erişebilecek.

BEŞİKTAŞ HRADEC KRALOVE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Beşiktaş-Hradec Kralove karşılaşmasının yayıncısı S Sport Plus olarak açıklandı. Maçın yayın koşulları platformun mevcut abonelik ve erişim sistemine göre belirleniyor. Bu nedenle mücadeleyi izlemek isteyen sporseverlerin S Sport Plus'ın güncel yayın ve abonelik bilgilerini kontrol etmesi gerekiyor.

İlk 11’ler: