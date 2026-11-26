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UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Beşiktaş ile İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva karşı karşıya gelecek. 26 Kasım Perşembe günü oynanacak mücadeleyi canlı takip etmek isteyen futbolseverler, Beşiktaş Hapoel maçının hangi kanalda yayınlanacağını, saat kaçta başlayacağını ve internet üzerinden nereden izlenebileceğini araştırıyor. Peki, Beşiktaş Hapoel maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi? Beşiktaş İsrail maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Detaylar...

BEŞİKTAŞ HAPOEL MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ile Hapoel Beer-Sheva arasındaki UEFA Avrupa Ligi karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadele, TRT'nin dijital yayın platformu tabii üzerinden de takip edilebilecek.

BEŞİKTAŞ İSRAİL MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva karşılaşması, 26 Kasım 2026 Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak. UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında oynanacak mücadelede siyah-beyazlı ekip, İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile karşılaşacak.

BEŞİKTAŞ HAPOEL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş ile Hapoel Beer-Sheva arasındaki karşılaşma, Gürcistan'ın Batum kentindeki Batum Stadı'nda oynanacak. İstanbul'da yapılması planlanan mücadele, güvenlik gerekçeleriyle Gürcistan'a alındı.

BEŞİKTAŞ HAPOEL MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva karşılaşması TRT 1'den canlı yayınlanacak. TRT 1'in televizyon yayını şifresiz olarak izlenebilecek. Maçı internet üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler ise tabii platformunun yayınını kullanabilecek.

BEŞİKTAŞ HAPOEL MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Beşiktaş'ın Hapoel Beer-Sheva ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi karşılaşması televizyondan TRT 1 aracılığıyla, internet üzerinden ise TRT'nin resmi yayın platformu tabii üzerinden takip edilebilecek. Karşılaşma 26 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.