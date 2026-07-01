Beşiktaş Gyirmot maçı hangi kanalda, ne zaman, nerede, saat kaçta başlayacak? Beşiktaş Gyirmot maçı ne maçı, resmi maç mı, hazırlık maçı mı?

Beşiktaş, Gyirmot ile karşı karşıya gelirken taraftarların en çok merak ettiği konular arasında "Beşiktaş Gyirmot maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorusu öne çıkıyor. Mücadelenin yayın bilgileri araştırılırken, karşılaşmanın resmi bir karşılaşma olup olmadığı ya da hazırlık maçı statüsünde mi oynanacağı futbol gündemini meşgul ediyor. İşte Beşiktaş-Gyirmot maçına dair tüm detaylar.

BEŞİKTAŞ GYIRMOT MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ile Gyirmot arasında oynanacak hazırlık karşılaşması öncesinde futbolseverler "Beşiktaş Gyirmot maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?" sorusuna yanıt arıyor. Siyah-beyazlıların kamp dönemi maçlarından biri olan mücadeleye dair yayın bilgisi ve maçın oynanacağı stat merak konusu oldu.

BEŞİKTAŞ GYIRMOT MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Gyirmot hazırlık maçı canlı yayınlanmayacak. Mücadele herhangi bir televizyon kanalı üzerinden izlenemeyecek.

Karşılaşma için resmi bir yayın platformu bulunmazken, maçın sadece kulüp tarafından paylaşılacak anlık bilgilerle takip edilmesi bekleniyor.

BEŞİKTAŞ GYIRMOT MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş ile Gyirmot arasındaki hazırlık maçı 2 Temmuz 2026 Perşembe günü oynanacak.

Siyah-beyazlı ekip, sezon öncesi hazırlık programı kapsamında bu karşılaşmayla form durumunu test edecek.

BEŞİKTAŞ GYIRMOT MAÇI SAAT KAÇTA?

Hazırlık mücadelesi saat 18.00’de başlayacak.

Teknik ekibin farklı oyuncu denemeleri yapması ve kadro rotasyonu uygulaması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ GYIRMOT MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma Slovakya’da, kamp yapılan bölgede yer alan Slovakya Stadyumunda oynanacak.

Beşiktaş, yurt dışı kampı kapsamında oynadığı bu tür hazırlık maçlarıyla yeni sezon öncesi ritim kazanmayı hedefliyor.

BEŞİKTAŞ GYIRMOT MAÇI YAYIN BİLGİLERİ

Beşiktaş-Gyirmot hazırlık maçı için resmi bir yayıncı kuruluş bulunmuyor. Bu nedenle karşılaşma televizyon veya dijital platformlardan canlı yayınlanmayacak.