Haberler

Beşiktaş Gyirmot maçı hangi kanalda, ne zaman, nerede, saat kaçta başlayacak? Beşiktaş Gyirmot maçı ne maçı, resmi maç mı, hazırlık maçı mı?

Beşiktaş Gyirmot maçı hangi kanalda, ne zaman, nerede, saat kaçta başlayacak? Beşiktaş Gyirmot maçı ne maçı, resmi maç mı, hazırlık maçı mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş’ın Gyirmot ile oynayacağı karşılaşma öncesinde futbolseverler "Beşiktaş Gyirmot maçı hangi kanalda, ne zaman saat kaçta?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Siyah-beyazlı ekibin hazırlık sürecinde oynayacağı bu mücadeleye ilişkin yayın bilgileri ve maçın niteliği merak konusu olurken, karşılaşmanın resmi maç mı yoksa hazırlık maçı mı olduğu da gündemde yer alıyor.

Beşiktaş, Gyirmot ile karşı karşıya gelirken taraftarların en çok merak ettiği konular arasında "Beşiktaş Gyirmot maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorusu öne çıkıyor. Mücadelenin yayın bilgileri araştırılırken, karşılaşmanın resmi bir karşılaşma olup olmadığı ya da hazırlık maçı statüsünde mi oynanacağı futbol gündemini meşgul ediyor. İşte Beşiktaş-Gyirmot maçına dair tüm detaylar.

BEŞİKTAŞ GYIRMOT MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?  

Beşiktaş ile Gyirmot arasında oynanacak hazırlık karşılaşması öncesinde futbolseverler "Beşiktaş Gyirmot maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?" sorusuna yanıt arıyor. Siyah-beyazlıların kamp dönemi maçlarından biri olan mücadeleye dair yayın bilgisi ve maçın oynanacağı stat merak konusu oldu.

BEŞİKTAŞ GYIRMOT MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Gyirmot hazırlık maçı canlı yayınlanmayacak. Mücadele herhangi bir televizyon kanalı üzerinden izlenemeyecek.

Karşılaşma için resmi bir yayın platformu bulunmazken, maçın sadece kulüp tarafından paylaşılacak anlık bilgilerle takip edilmesi bekleniyor.

BEŞİKTAŞ GYIRMOT MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş ile Gyirmot arasındaki hazırlık maçı 2 Temmuz 2026 Perşembe günü oynanacak.

Siyah-beyazlı ekip, sezon öncesi hazırlık programı kapsamında bu karşılaşmayla form durumunu test edecek.

BEŞİKTAŞ GYIRMOT MAÇI SAAT KAÇTA?

Hazırlık mücadelesi saat 18.00’de başlayacak.

Teknik ekibin farklı oyuncu denemeleri yapması ve kadro rotasyonu uygulaması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ GYIRMOT MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma Slovakya’da, kamp yapılan bölgede yer alan Slovakya Stadyumunda oynanacak.

Beşiktaş, yurt dışı kampı kapsamında oynadığı bu tür hazırlık maçlarıyla yeni sezon öncesi ritim kazanmayı hedefliyor.

BEŞİKTAŞ GYIRMOT MAÇI YAYIN BİLGİLERİ

Beşiktaş-Gyirmot hazırlık maçı için resmi bir yayıncı kuruluş bulunmuyor. Bu nedenle karşılaşma televizyon veya dijital platformlardan canlı yayınlanmayacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Trump'tan Doha müzakereleriyle ilgili açıklama: İran'la çok iyi anlaşıyoruz

Daha düne kadar bomba yağdırıyordu! Trump'tan ezber bozan İran sözleri
İspanya'da rekor sıcaklarda 1029 kişi hayatını kaybetti

Ülke felaketi yaşıyor! Can kaybı vahim boyutta
Genç kadın dehşet anlarını anlattı: İlişkiye girmek istedi, hayır deyince boğuşma başladı

Genç kadın dehşet anlarını anlattı: İlişkiye girmek istedi...
Hindistan değil Ege'nin incisi! Hareket edecek yer kalmadı

Görüntü Türkiye'den! Hareket edecek yer kalmadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli maaşı mesajı

Kabine'den en düşük emekli maaşıyla ilgili heyecanlandıran mesaj
Trabzonspor'a transfer olan Samet Akaydin'den Fenerbahçe için olay hamle

Trabzonspor'a transfer olan Samet'ten Fenerbahçe için olay hamle
YRP, üye sayısını 53 bin 12 artırdı

YRP, üye sayısını artırdı
Anahtar Parti’de istifa depremi! Üst düzey kurmaylar Büyük Birlik Partisi’ne geçti

Anahtar Parti’de istifa depremi! Üst düzey kurmaylar Büyük Birlik Partisi’ne geçti
Fenerbahçe, Guirassy transferini bu hafta içerisinde bitiriyor

F.Bahçe yıldız ismin uçağını indiriyor
Türkiye'de bir banka daha el değiştirdi! Yeni sahibi Kazaklar

Türkiye'de bir banka daha satıldı! Bakın yeni sahipleri hangi ülkeden
A Milli Takım'ın Fransa ve İtalya ile oynayacağı maçların stadyumları belli oldu

Fransa ve İtalya ile oynayacağımız dev maçların statları belli oldu