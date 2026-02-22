Haberler

Beşiktaş Göztepe maçı hangi kanalda? Beşiktaş Göztepe maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

Güncelleme:
Beşiktaş ile Göztepe arasındaki heyecan dolu Süper Lig mücadelesi öncesi taraftarlar en çok maçın hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Beşiktaş Göztepe maçı hangi kanal üzerinden izlenebilir, canlı yayın seçenekleri neler? İşte maçın yayın bilgileri ve takip edebileceğiniz platformlar…

Süper Lig'de Beşiktaş-Göztepe karşılaşması büyük ilgi görüyor. Peki, Beşiktaş Göztepe maçını hangi kanal veriyor ve nereden izlenebilir? Canlı maç yayını için frekans ve platform detayları ile maç öncesi bilinmesi gereken tüm bilgiler haberimizde sizlerle…

BEŞİKTAŞ VS GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ile Göztepe, Trendyol Süper Lig'de büyük bir mücadeleye çıkıyor. Futbolseverler maçın hangi kanalda yayınlanacağını ve saat kaçta başlayacağını merak ediyor. Beşiktaş-Göztepe karşılaşması, Bein Sports 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

BEİN SPORTS 1 CANLI İZLEME VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 1, Digiturk 77 ve Kablo TV 232 numaralı kanallardan takip edilebiliyor. Ayrıca Türksat uydusu ve internet platformları üzerinden şifreli yayınla maç izlenebiliyor. Böylece ister televizyon, ister online olarak karşılaşmayı rahatlıkla izleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ-GÖZTEPE MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Süper Lig'de heyecan dolu Beşiktaş-Göztepe mücadelesi 22 Şubat Pazar günü oynanacak. Taraftarlar, maç gününe kadar tüm gelişmeleri takip ederek hazırlık yapabilir.

BEŞİKTAŞ-GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Maç, 20:00'de başlayacak. Futbolseverler için karşılaşma öncesi kadrolar ve son dakika gelişmeleri oldukça önemli.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş-Göztepe karşılaşması, İstanbul'daki Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşecek. Ev sahibi avantajıyla sahaya çıkacak Beşiktaş, Göztepe karşısında kritik puanları kazanmak için sahada olacak.

Osman DEMİR
