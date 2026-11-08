Beşiktaş Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, Beşiktaş Gençlerbirliği maçı bugün mü

Beşiktaş Gençlerbirliği maçı, bugün saat 21.00'de başlayacak ve beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. İşte Beşiktaş Gençlerbirliği maçının tarihi, saati ve yayın bilgileri.

Beşiktaş Gençlerbirliği maçı, 8 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yer alıyor.

Beşiktaş Gençlerbirliği maçı, Türkiye saatiyle 21.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI BUGÜN MÜ?

Evet, Beşiktaş Gençlerbirliği maçı bugün oynanacak. Karşılaşma, 8 Kasım 2026 Pazar günü saat 21.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Gençlerbirliği maçı, beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. beIN SPORTS 1, Digiturk platformunda 77. kanaldan yayın yapıyor. Maçı internet üzerinden izlemek isteyenler ise beIN SPORTS'un dijital platformu TOD üzerinden karşılaşmaya erişebilir.

BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş ile Gençlerbirliği arasındaki Trendyol Süper Lig karşılaşması, İstanbul'daki Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Maçta Beşiktaş ev sahibi olacak.

BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ MAÇININ HAKEMİ KİM?

Beşiktaş Gençlerbirliği maçını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 11. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı.

PUAN DURUMUNDA SON DURUM

Süper Lig'de 10. hafta sonunda Beşiktaş, ilk dört içinde yer alıyor. Siyah-beyazlılar, son lig maçında Kasımpaşa deplasmanında 2-2 berabere kalmıştı. Bir maçı eksik olan Gençlerbirliği ise 8 puanla 16. sırada bulunuyor.

BEŞİKTAŞ AVRUPA DÖNÜŞÜ SAHADA

Beşiktaş, Gençlerbirliği maçına UEFA Avrupa Ligi'nde 5 Kasım'da Celtic ile oynadığı deplasman maçının ardından çıkıyor. Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi'nde ilk üç maçta 7 puan toplamıştı.