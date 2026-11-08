Beşiktaş Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, Gençlerbirliği maçını hangi kanal veriyor, Beşiktaş Gençlerbirliği maçı şifresiz mi

Beşiktaş Gençlerbirliği maçı, bugün saat 21.00'de başlayacak ve beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. İşte Beşiktaş Gençlerbirliği maçının yayın bilgileri.

Beşiktaş Gençlerbirliği maçı, beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR?

Beşiktaş ile Gençlerbirliği arasındaki karşılaşmayı beIN SPORTS 1 veriyor. beIN SPORTS 1, Digiturk platformunda 77. kanaldan yayın yapıyor. Maç, beIN SPORTS'un dijital platformu TOD üzerinden de internetten canlı olarak izlenebilecek.

BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır, Beşiktaş Gençlerbirliği maçı şifresiz yayınlanmayacak. Karşılaşmayı beIN SPORTS 1 ya da TOD üzerinden izlemek için abonelik gerekiyor.

BEIN SPORTS 1 KAÇINCI KANALDA?

beIN SPORTS 1, Digiturk platformunda 77. kanaldan yayın yapıyor. Platform kanal numaraları zaman içinde değişebildiği için maç öncesinde güncel kanal listesinin kontrol edilmesi öneriliyor.

BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Gençlerbirliği maçı, bugün, 8 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 21.00'de başlayacak. Karşılaşma, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında İstanbul'daki Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş ile Gençlerbirliği arasındaki Trendyol Süper Lig karşılaşması, İstanbul'daki Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Maçta Beşiktaş ev sahibi olacak.