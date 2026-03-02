Haberler

Beşiktaş Galatasaray maç bileti ne zaman satışa çıkacak?
Güncelleme:
Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki dev derbi heyecanı başladı. Taraftarlar, "Beşiktaş Galatasaray maç bileti ne zaman satışa çıkacak?" sorusunun cevabını merak ediyor. Bu yılki derbi için biletlerin satış tarihleri ve resmi kanallardan nasıl temin edileceği detaylarıyla sizler için derledik.

Süper Lig'in en büyük rekabetlerinden biri olan Beşiktaş – Galatasaray derbisi için bilet satış tarihi gündemde. "Beşiktaş Galatasaray maç bileti ne zaman satışa çıkacak?" diye soran taraftarlar için, bilet satış süreçleri, fiyatları ve maç günü stadyumda dikkat edilmesi gerekenler hakkında tüm bilgileri aktarıyoruz.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY DERBİSİ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞTA OLACAK?

Beşiktaş ile Galatasaray arasında 7 Mart 2026 Cumartesi günü oynanacak büyük derbi için bilet heyecanı şimdiden başladı. Siyah-beyazlı kulübün iç saha maçlarında biletleri genellikle maçtan 4-5 gün önce satışa sunduğu biliniyor. Bu yılki derbi için de biletlerin maçtan birkaç gün önce satışa çıkması bekleniyor. Resmî duyuru ile birlikte öncelikli satış detayları ve satış takvimi netleşecek. Taraftarlar, maç gününde stadyumda yerlerini almak için bu tarihleri yakından takip ediyor.

MAÇ BİLETLERİ FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Derbinin bilet fiyatları henüz resmî olarak açıklanmadı. Ancak önceki maç deneyimleri fiyatlar hakkında fikir veriyor. Siyah-beyazlı kulüp, son iç saha karşılaşmalarında kategori ve tribünlere göre farklı fiyatlandırma uyguladı. Göztepe maçı örnek alınırsa, derbi için fiyatların şu aralıkta olması bekleniyor:

• VIP 100: 14.000 TL

• VIP 101-126: 9.000 TL

• 1. Kategori: 2.950 TL

• 2. Kategori: 2.650 TL

• 3. Kategori: 2.350 TL

• 4. Kategori: 1.900 TL

• 5. Kategori: 1.750 TL

• 6. Kategori: 1.500 TL

• Doğu Üst: 1.750 TL

• 7. Kategori: 1.150 TL

• 8. Kategori: 975 TL

Taraftarlar, bilet satışa çıktığında hızlı hareket ederek favori tribünlerde yerlerini ayırtmayı planlıyor. Derbinin yoğun ilgi göreceği ve biletlerin kısa sürede tükenebileceği ön görülüyor.

Osman DEMİR
Haberler.com
