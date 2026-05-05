Beşiktaş GAİN Petkimspor hangi kanalda, Beşiktaş GAİN Petkimspor nereden CANLI izlenir?

Beşiktaş GAİN ile Aliağa Petkimspor arasında oynanacak karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı ve maçı canlı izleme seçenekleri basketbolseverler tarafından merak ediliyor. Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde kritik öneme sahip bu mücadeleyi kaçırmak istemeyen taraftarlar, “Beşiktaş GAİN Petkimspor hangi kanalda, nereden canlı izlenir?” sorusuna yanıt arıyor.

Beşiktaş GAİN Petkimspor maçı için geri sayım sürerken, karşılaşmanın canlı yayın bilgileri sporseverlerin gündeminde yer alıyor. Maçın yayınlanacağı kanal ve dijital izleme platformları yoğun şekilde araştırılırken, özellikle Beşiktaş GAİN Petkimspor canlı izleme linki ve yayın saati en çok sorgulanan detaylar arasında bulunuyor.

BEŞİKTAŞ GAİN VS PETKİMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Beşiktaş GAİN ile Petkimspor arasında oynanacak Basketbol Süper Ligi karşılaşması, Bein Sports 5 kanal(lar)ı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Basketbolseverler, kritik mücadeleyi ekran başından takip edebilecek.

BEŞİKTAŞ GAİN-PETKİMSPOR MAÇI BEIN SPORTS 5 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 5 kanalı; Digiturk 81, Kablo TV 236 numaralı kanallar ve Türksat uydusu üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir. Ayrıca internet üzerinden Bein Connect platformu aracılığıyla da karşılaşmanın canlı yayınına erişim sağlanabilir.

BEŞİKTAŞ GAİN-PETKİMSPOR MAÇI HANGİ GÜN?

Beşiktaş GAİN-Petkimspor Basketbol Süper Ligi maçı 05 Mayıs 2026 Salı günü oynanacaktır.

BEŞİKTAŞ GAİN-PETKİMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma saat 18:00’de başlayacaktır.

BEŞİKTAŞ GAİN-PETKİMSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş GAİN ile Petkimspor arasındaki mücadele İstanbul’da, Beşiktaş Akatlar Arena’da oynanacaktır.

Osman DEMİR
