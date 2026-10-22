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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında İngiliz temsilcisi Crystal Palace ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, karşılaşmanın oynanacağı stat ve maçın başlama saatine ilişkin detayları araştırıyor. Peki, Beşiktaş Crystal Palace maçı nerede, hangi statta oynanıyor? İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ CRYSTAL PALACE MAÇI NEREDE

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Crystal Palace'ı İstanbul'da konuk edecek. İki takım arasındaki mücadele, Beşiktaş'ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ CRYSTAL PALACE MAÇI HANGİ STATTA OYNANIYOR?

Beşiktaş ile Crystal Palace arasındaki UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasının adresi Tüpraş Stadyumu olacak. İngiliz temsilcisi Crystal Palace'ı ağırlayacak olan siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarındaki üçüncü hafta mücadelesinde sahaya kendi stadında çıkacak.

BEŞİKTAŞ CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ile Crystal Palace arasındaki UEFA Avrupa Ligi üçüncü hafta maçı, saat 22.00'de başlayacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Hollanda Futbol Federasyonundan hakem Danny Makkelie yönetecek. Makkelie'nin yardımcılıklarını ise Hessel Steegstra ve Jan de Vries üstlenecek.