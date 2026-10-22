Beşiktaş Crystal Palace CANLI izle! Beşiktaş Crystal Palace full HD donmadan kesintisiz nasıl izlenir?

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Beşiktaş – Crystal Palace maçı bugün, 22 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak ve TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Maçı internetten izlemek isteyenler için resmi adres ise TRT’nin dijital platformu tabii. İşte Beşiktaş – Crystal Palace maçını canlı ve kesintisiz izlemenin yolları.

BEŞİKTAŞ CRYSTAL PALACE MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Karşılaşma Türkiye’de TRT 1’den şifresiz olarak yayınlanacak. Ev anteni, uydu alıcısı ya da dijital platform aboneliği olan herkes maçı ek bir ücret ödemeden izleyebilecek. Azerbaycan’daki futbolseverler ise mücadeleyi CBC Sport kanalından takip edebilecek.

BEŞİKTAŞ CRYSTAL PALACE İNTERNETTEN NASIL İZLENİR?

Televizyon başında olamayanlar, TRT 1 canlı yayınına tabii platformu üzerinden ulaşabilecek. Akıllı telefon, tablet, bilgisayar ve akıllı televizyonlarda tabii uygulamasını ya da internet sitesini açıp canlı yayınlar bölümünden TRT 1’i seçmek yeterli. TRT 1 yayını, tabii’nin ücretsiz üyeliğiyle izlenebiliyor.