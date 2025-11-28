Haberler

Beşiktaş, Coca-Cola'nın sponsorluk teklifini reddetti mi?

Beşiktaş, Coca-Cola'nın sponsorluk teklifini reddetti mi?
Güncelleme:
Coca-Cola'nın Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a sponsorluk önerisi götürdüğü iddia edildi. Peki, Beşiktaş bu teklifi geri çevirdi mi?

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ise Coca-Cola'nın teklifine sert tepki göstererek, "Filistin'de binlerce çocuk hayatını kaybederken Coca-Cola ile anlaşma yapmak bize uygun düşmez." sözlerini kullandı. Peki, Beşiktaş cephesi Coca-Cola'nın sponsorluk teklifine nasıl yanıt verdi?

BEŞİKTAŞ, COCA-COLA'NIN TEKLİFİNİ GERİ Mİ ÇEVİRDİ?

Coca-Cola'nın Süper Lig'in dört büyük kulübüne sunduğu sponsorluk önerisi gündem oldu. Filistin'de yaşanan trajediye dikkat çeken Trabzonspor ile Beşiktaş'ın bu tekliflere sıcak bakmadığı ve anlaşmayı kabul etmediği öne sürüldü.

COCA-COLA'DAN DÖRT BÜYÜK KULÜBE TEKLİF

Şirketin Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a ayrı ayrı sponsorluk teklifi gönderdiği iddia edildi.

TRABZONSPOR TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİ

Trabzonspor yönetimi dün yaptığı açıklamada Coca-Cola'nın önerisini kabul etmediklerini duyurdu. Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, Filistin'de yaşanan olaylara dikkat çekerek, "Böylesi bir ortamda Coca-Cola ile anlaşma yapmak bize uygun düşmez." sözleriyle tepkisini dile getirdi.

BEŞİKTAŞ DA TEKLİFE OLUMSUZ YANIT VERDİ

Dün sessiz kalan Beşiktaş'ın ise bugün sponsorluk teklifini reddettiği ifade edildi. Kulübün, Filistin'de yaşanan insani dram nedeniyle böyle bir anlaşmaya onay vermediği belirtiliyor.

title
