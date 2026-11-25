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Beşiktaş Brandys nad Labem maçı hangi kanalda sorusunun yanıtı FIBA TV (YouTube). EuroCup Women kapsamında oynanacak Beşiktaş Brandys nad Labem maçı 25 Kasım 2026 Çarşamba günü İstanbul'daki BJK Fibabanka Spor Salonu'nda yapılacak. Karşılaşma televizyondan değil, YouTube üzerinden ücretsiz olarak canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ BRANDYS NAD LABEM MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Brandys nad Labem maçı FIBA TV (YouTube) üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ BRANDYS NAD LABEM MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Karşılaşma, FIBA'nın resmi YouTube kanalı FIBA TV üzerinden ücretsiz olarak canlı yayınlanacak. Maçı izlemek isteyenler, bilgisayar, telefon ya da akıllı televizyon üzerinden YouTube'a girerek FIBA'nın kanalındaki canlı yayına ulaşabilecek. Mücadele için Digiturk, D-Smart, Tivibu gibi televizyon platformlarında bir yayın bulunmuyor.

BEŞİKTAŞ BRANDYS NAD LABEM MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Evet, Beşiktaş Brandys nad Labem maçı şifresiz. Karşılaşma FIBA'nın YouTube kanalından ücretsiz olarak izlenebilecek.

BEŞİKTAŞ BRANDYS NAD LABEM MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş Brandys nad Labem maçı 25 Kasım 2026 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma EuroCup Women kapsamında yapılacak.

BEŞİKTAŞ BRANDYS NAD LABEM MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş Brandys nad Labem maçı, İstanbul'daki BJK Fibabanka Spor Salonu'nda oynanacak.