Beşiktaş Başakşehir maç kaç kaç, maç bitti mi? Beşiktaş Başakşehir maçı CANLI SKOR takibi!

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Beşiktaş – Başakşehir maçı henüz başlamadı. Tüpraş Stadyumu’ndaki karşılaşmada ilk düdük bugün, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 19.00’da çalacak. Maç başladığında skor ve önemli gelişmeler haberimizde güncellenecek. İşte karşılaşmaya dair son durum.

BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇI KAÇ KAÇ?

Karşılaşma henüz başlamadığı için skor 0-0. Mücadele saat 19.00’da başlayacak. Maç başladığı andan itibaren goller, kartlar ve önemli pozisyonlar canlı skor takibimizde yer alacak.

BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇI BİTTİ Mİ?

Hayır, maç henüz başlamadı. Normal süresi 90 dakika olan karşılaşmanın, devre arası ve uzatma dakikalarıyla birlikte yaklaşık 20.55 sularında sona ermesi bekleniyor.

BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR CANLI SKOR NASIL TAKİP EDİLİR?

Maçın skorunu ve dakika dakika gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyenler ise mücadeleyi beIN Sports 2 kanalından takip edebilecek. İnternetten izlemek isteyen aboneler için yayın beIN CONNECT platformunda yer alacak.

BEŞİKTAŞ AVRUPA’DAN DÖNÜYOR

Beşiktaş, Başakşehir karşısına UEFA Avrupa Ligi’nde Crystal Palace ile oynadığı maçın ardından çıkıyor. O karşılaşmada Ümit Akdağ’ın gördüğü kırmızı kart, yalnızca Avrupa kupası maçlarında geçerli olduğu için savunmacının Süper Lig’de forma giymesine engel bulunmuyor.

BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Karşılaşma, İstanbul’daki Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek.