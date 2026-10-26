Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Beşiktaş Başakşehir maç kaç kaç, maç bitti mi? Beşiktaş Başakşehir maçı CANLI SKOR takibi!

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş Başakşehir maç kaç kaç, maç bitti mi? Beşiktaş Başakşehir maçı CANLI SKOR takibi!
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Beşiktaş, sahasında RAMS Başakşehir’i konuk ediyor. İstanbul ekiplerini karşı karşıya getirecek mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, “Beşiktaş Başakşehir maçı kaç kaç?” ve “maç bitti mi?” sorularına yanıt arıyor.

Beşiktaş – Başakşehir maçı henüz başlamadı. Tüpraş Stadyumu’ndaki karşılaşmada ilk düdük bugün, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 19.00’da çalacak. Maç başladığında skor ve önemli gelişmeler haberimizde güncellenecek. İşte karşılaşmaya dair son durum.

BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇI KAÇ KAÇ?

Karşılaşma henüz başlamadığı için skor 0-0. Mücadele saat 19.00’da başlayacak. Maç başladığı andan itibaren goller, kartlar ve önemli pozisyonlar canlı skor takibimizde yer alacak.

BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇI BİTTİ Mİ?

Hayır, maç henüz başlamadı. Normal süresi 90 dakika olan karşılaşmanın, devre arası ve uzatma dakikalarıyla birlikte yaklaşık 20.55 sularında sona ermesi bekleniyor.

BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR CANLI SKOR NASIL TAKİP EDİLİR?

Maçın skorunu ve dakika dakika gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyenler ise mücadeleyi beIN Sports 2 kanalından takip edebilecek. İnternetten izlemek isteyen aboneler için yayın beIN CONNECT platformunda yer alacak.

BEŞİKTAŞ AVRUPA’DAN DÖNÜYOR

Beşiktaş, Başakşehir karşısına UEFA Avrupa Ligi’nde Crystal Palace ile oynadığı maçın ardından çıkıyor. O karşılaşmada Ümit Akdağ’ın gördüğü kırmızı kart, yalnızca Avrupa kupası maçlarında geçerli olduğu için savunmacının Süper Lig’de forma giymesine engel bulunmuyor.

BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Karşılaşma, İstanbul’daki Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
2 ile turuncu, 3 ile sarı kodlu uyarı: Metrekareye 75 kilogram yağış bekleniyor

Meteoroloji'den korkutan uyarı! Sel ve su baskınlarına dikkat
1 milyon kişinin GSS borcu silinecek! Aman bu kritik detaya dikkat

1 milyon kişinin borcu silinecek! Aman bu kritik detaya dikkat
Kolye tartışması kanlı bitti! Kuyumcuya silahlı saldırıda eczacı yaralandı: O anlar kamerada

Kuyumcuya silahlı saldırıda eczacı yaralandı! Konuşmalar bile kamerada
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bugs Bunny ve Daffy Duck’ın sesi Eric Bauza hayatını kaybetti

Bugs Bunny ve Daffy Duck’ın sesiydi! Hayatını kaybetti
İsrail saatler sonra sandık başında! Anketler ne diyor, işte son durum

İsrail saatler sonra sandık başında! Anketler ne diyor, işte son durum
Hatay'da depremzede ailenin yaşadığı konteyner yanarak kullanılmaz hale geldi

Depremin izini silmeye çalışırken bir felaketi daha yaşadılar
Şişli'de çatıdan düşen kadının son fotoğrafı ortaya çıktı! 2 kişi gözaltına alındı

Şişli'de sır ölüm! Son fotoğrafı ortaya çıktı
Elektrik faturalarında yeni dönem! Sistem sil baştan değişiyor

Bu görüntü artık resmen tarih oluyor!
'Mucize bitki' hayatını kurtardı! Kilosunu 950 bin liraya satıyor

"Mucize bitki" hayatını kurtardı! Kilosunu 950 bin liraya satıyor
Bursa'da 2 güvenlik görevlisinin öldüğü kazada alkollü sürücü hakim karşısında! 10 yaşındaki çocuk: Ben babasız ne yapacağım?

10 yaşındaki çocuk duruşmada ağladı: Ben babasız ne yapacağım?