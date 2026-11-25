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Beşiktaş Avrupa maçı ne zaman, Beşiktaş Hapoel Beer Sheva maçı saat kaçta, hangi kanalda soruları siyah-beyazlı taraftarlar tarafından merak ediliyor. Beşiktaş Hapoel Beer Sheva maçı, 26 Kasım 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 20.45'te oynanacak. Beşiktaş Park'ta yapılacak karşılaşma, tabii Spor kanalından ve tabii platformundan canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ AVRUPA MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 26 Kasım 2026 Perşembe günü Hapoel Beer Sheva'yı konuk edecek.

BEŞİKTAŞ HAPOEL BEER SHEVA MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Hapoel Beer Sheva maçı Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak.

BEŞİKTAŞ HAPOEL BEER SHEVA MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Hapoel Beer Sheva maçı tabii Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. tabii Spor, Turkcell TV+ platformunda 75. kanaldan izlenebiliyor. Karşılaşma ayrıca TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden de internetten takip edilebilecek. tabii'ye internet sitesi, mobil uygulama ve akıllı televizyon uygulaması üzerinden ulaşılabiliyor.

Platformların kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için izleyicilerin maç öncesinde güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.

BEŞİKTAŞ HAPOEL BEER SHEVA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Beşiktaş'ın iç saha maçlarını oynadığı İstanbul'daki Beşiktaş Park'ta oynanacak. Siyah-beyazlılar, bu maçta taraftarının desteğini arkasına alarak sahaya çıkacak.