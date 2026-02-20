Beşiktaş Anadolu Efes maçı hangi kanalda, Beşiktaş GAİN Anadolu Efes nereden CANLI izlenir?

Türkiye basketbolunun iki güçlü temsilcisini karşı karşıya getirecek Beşiktaş GAİN Anadolu Efes maçı, sporseverlerin gündeminde ilk sırada yer alıyor. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen taraftarlar, Beşiktaş Anadolu Efes maçı hangi kanalda yayınlanacak ve maçı şifresiz ya da canlı olarak nereden izleyebilirim sorularına yanıt arıyor. İşte dev maç öncesi yayıncı kanal ve canlı yayın bilgileri…

BEŞİKTAŞ GAİN – ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Basketbol tutkunlarının heyecanla beklediği Beşiktaş GAİN – Anadolu Efes karşılaşmasının yayın bilgileri netleşti. TBF Erkekler Türkiye Kupası yarı final mücadelesi, sporseverlerle A Spor ekranlarında canlı olarak buluşacak.

BEŞİKTAŞ GAİN – ANADOLU EFES MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?

Dev mücadele, A Spor üzerinden şifresiz olarak izlenebilecek. Karşılaşmayı Digiturk, D Smart, Kablo TV, Tivibu, Turkcell TV+ ve Vodafone TV platformları üzerinden canlı takip etmek mümkün. Ayrıca A Spor, Türksat uydusu ve internet yayını aracılığıyla da erişilebilir durumda olacak.

BEŞİKTAŞ GAİN – ANADOLU EFES MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

TBF Erkekler Türkiye Kupası yarı finalinde oynanacak Beşiktaş GAİN – Anadolu Efes maçı, 20 Şubat Cuma günü basketbolseverlerin karşısına çıkacak.

BEŞİKTAŞ GAİN – ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Heyecan dolu yarı final mücadelesi, saat 17.15'te başlayacak. Karşılaşma öncesi ve sonrası gelişmeler de A Spor ekranlarında yer alacak.

BEŞİKTAŞ GAİN – ANADOLU EFES MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İki güçlü ekip, TBF Erkekler Türkiye Kupası yarı finalinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. İstanbul'da oynanacak mücadele, tribünlerde ve ekran başında büyük ilgi görmesi beklenen karşılaşmalar arasında yer alıyor.