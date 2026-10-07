Berna Laçin hakkında soruşturma mı başlatıldı, neden? Berna Laçin'in İzmir paylaşım olayı nedir, ne paylaşım yaptı?

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Oyuncu Berna Laçin'in sosyal medya hesabından yaptığı İzmir paylaşımı son dakika gelişmesi olarak gündeme geldi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu paylaşım nedeniyle Laçin hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçu kapsamında soruşturma başlattı. Gelişmenin ardından “ Berna Laçin ne paylaştı?”, “İzmir paylaşımının içeriği ne?” ve “ Berna Laçin hakkında neden soruşturma başlatıldı?” sorularına yanıt aranıyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

BERNA LAÇİN HAKKINDA SORUŞTURMA MI YAPILDI?

Evet. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, oyuncu Berna Laçin hakkında sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım nedeniyle soruşturma başlattı. Soruşturmanın, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçu kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

BERNA LAÇİN HAKKINDA NEDEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI?

Berna Laçin hakkında soruşturma, sosyal medya hesabından yaptığı İzmir konulu paylaşım nedeniyle başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu paylaşım kapsamında “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçu yönünden soruşturma başlattı.

BERNA LAÇİN PAYLAŞIM OLAYI NEDİR?

Berna Laçin'in sosyal medya hesabından İzmir'e ilişkin yaptığı paylaşım soruşturmanın konusu oldu. Paylaşımın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından oyuncu hakkında “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan soruşturma başlatıldı.

BERNA LAÇİN NE PAYLAŞIM YAPTI?

Berna Laçin, sosyal medya hesabından “İzmir daha önce de işgal edildi, korkma” ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da bu paylaşım nedeniyle Laçin hakkında soruşturma başlattı.