Haberler

Berlin Film Festivali'nde verilen en büyük ödül hangisidir?

Berlin Film Festivali'nde verilen en büyük ödül hangisidir?
Güncelleme:
Beyazıt Öztürk'ün sunumuyla ekrana gelen Beyaz'la Joker programında yöneltilen sorular, her bölüm sonrası izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Programda sorulan soruların cevapları sosyal medyada ve arama motorlarında yoğun şekilde araştırılırken, merak edilen detaylar gündem oluyor. Berlin Film Festivali'nde verilen en büyük ödül hangisidir?

Beyaz'la Joker programında sorulan sorular, yayınlanır yayınlanmaz izleyicilerin radarına giriyor. Eğlenceli ve düşündüren soruların doğru cevaplarını öğrenmek isteyen izleyiciler internette araştırma yaparken, program kısa sürede en çok konuşulan yapımlar arasında yer alıyor. Berlin Film Festivali'nde verilen en büyük ödül hangisidir?

BERLİN FİLM FESTİVALİ'NDE VERİLEN EN BÜYÜK ÖDÜL HANGİSİDİR?

Altın Palmiye

Altın Portakal

Altın Ayı

Altın Koza

Cevap : Altın Ayı

BEYAZ'LA JOKER YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Beyaz'la Joker'de her bölümde iki ayrı yarışmacı sahneye çıkıyor. Yarışmacılar, 3 milyon TL'lik büyük ödüle ulaşabilmek için genel kültür ve bilgi seviyelerini ölçen soruları yanıtlıyor. Programın en dikkat çeken yönlerinden biri ise yanlış cevap verilse bile elenme olmaması. Böylece yarışma, stres yerine eğlence ve heyecanı ön plana çıkarıyor.

BEYAZ'LA JOKER HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Ekranların sevilen yüzü Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Beyaz'la Joker, izleyicilerle Kanal D ekranlarında buluşuyor. Eğlence ve bilgi yarışmasını bir araya getiren program, yayınlandığı günden itibaren izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

