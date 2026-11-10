Berkun Oya kimdir? Bir Başkadır altı yıl sonra 12 Kasım'da geri dönüyor

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Bir Başkadır, ilk sezonundan tam altı yıl sonra, aynı günde ekrana dönüyor. Netflix'in duyurusuna göre dört bölümlük ikinci sezon 12 Kasım Perşembe günü yayınlanacak. Dizinin yazarı ve yönetmeni yine Berkun Oya.

Sekiz bölümlük ilk sezon 12 Kasım 2020'de yayınlanmıştı.

BİR BAŞKADIR 2. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Bir Başkadır'ın ikinci sezonu 12 Kasım Perşembe günü Netflix'te yayınlanacak. Sezon dört bölümden oluşuyor. Yapımcılar Evrim Zeybek ve Ali Farkhonde.

Kadroda Öykü Karayel, Defne Kayalar, Fatih Artman, Funda Eryiğit, Onur Saylak, Cihat Süvarioğlu, Gökhan Yıkılkan, Oğulcan Arman Uslu, Eda Akalın, İdil Çelik, Cemre Zişan Sağbır, Göktuğ Yıldırım ve Nur Sürer var. Berkun Oya da oyuncu listesinde yer alıyor.

BERKUN OYA KİMDİR?

Berkun Oya, tiyatro yazarı ve yönetmeni olarak başlayıp sinema ve dizilerle geniş kitleye ulaşan bir senarist ve yönetmen. Koç Özel Lisesi'nden sonra Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü 1998'de bitirdi. Aynı yıl Krek Tiyatro Topluluğu'nu kurdu.

Televizyonda yalnız yazarlık yapmadı. 2003'te CNN Türk'te Defakto'yu, 2005'te NTV'de Infoman'i hazırladı, sundu ve yönetti. 2003'te İstanbul Devlet Tiyatrosu için Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Yaban romanını sahneye uyarladı.

BERKUN OYA KAÇ YAŞINDA?

Berkun Oya 3 Mart 1977'de doğdu. 49 yaşında.

BERKUN OYA NERELİ?

Berkun Oya Bursalı. Bursa'da doğdu.

BERKUN OYA HANGİ DİZİLERİ YAZDI?

Berkun Oya'nın televizyondaki ilk büyük işi 2002'de TRT'de yayınlanan Şapkadan Babam Çıktı oldu; diziyi yazdı ve yapımcılığını üstlendi. 2017'de internet dizisi Masum'un senaryosunu yazdı.

Netflix için yazıp yönettiği Bir Başkadır 2020'de yayınlandı. Meryem ile Peri'nin hikâyesini anlatan dizinin ikinci sezonunda da bu iki karakteri yine Öykü Karayel ve Defne Kayalar oynuyor. Sinemada ilk filmi 2007 yapımı İyi Seneler Londra'ydı, 2022'de de Cici'yi çekti.

BERKUN OYA HANGİ ÖDÜLLERİ ALDI?

Berkun Oya'nın yazıp yönettiği İyi Seneler Londra, 44. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yarıştı. Film 2008'de Strazburg Uluslararası Film Festivali'nde ona en iyi yönetmen ödülünü getirdi.

Tiyatroda 2011'de Heidelberg Stückemarkt Tiyatro Festivali'nde en iyi yönetmen seçildi. Afife Tiyatro Ödülleri'nde iki kez Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü'nü aldı. 47. Altın Kelebek Ödülleri'nde de ödül kazandı. 2010'da Londra'daki Royal Court Theatre'ın uluslararası yazar programında Güzel Şeyler Bizim Tarafta oyununu tamamladı.