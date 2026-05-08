Bergüzar Korel nasıl kilo verdi, iğne mi vuruldu, mide ameliyatı mı oldu? Bergüzar Korel kaç kilo verdi?

Bergüzar Korel’in son aylarda gözle görülür şekilde verdiği kilolar, “nasıl zayıfladı?”, “iğne mi kullandı yoksa mide ameliyatı mı oldu?” sorularını yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı. Yaklaşık 20 kilo verdiği konuşulan ünlü oyuncunun değişimi sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, sürece dair yaptığı açıklamalar da merak uyandırdı. Bergüzar Korel’in kilo verme sırrına ilişkin tüm detaylar…

BERGÜZAR KOREL NASIL KİLO VERDİ?

Bergüzar Korel, zayıflama sürecinde ortaya atılan “iğne kullandı” iddialarını net bir şekilde yalanladı. Ünlü oyuncu, yaklaşık 4 aylık süreçte tamamen disiplinli bir beslenme düzeni, yoğun spor programı ve profesyonel destekle kilo verdiğini ifade etti. Spor hocaları ve diyetisyen eşliğinde ilerlediğini belirten Korel, sürecin tamamen emek ve istikrar gerektirdiğini söyledi. Ayrıca geçmişte duygusal yeme alışkanlığıyla mücadele ettiğini de dile getirdi.

BERGÜZAR KOREL KAÇ KİLO VERDİ?

Bergüzar Korel’in bu süreçte yaklaşık 20 kilo verdiği ve bu değişimin sosyal medyada büyük yankı uyandırdığı biliniyor. Fit görünümüyle dikkat çeken oyuncu, yeni haliyle takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

BERGÜZAR KOREL NE AÇIKLAMA YAPTI?

Korel, zayıflama süreciyle ilgili yaptığı açıklamalarda tamamen doğal bir yöntem izlediğini vurguladı. “İğneyle zayıflamadım, tamamen spor ve beslenme düzeniyle oldu” diyen oyuncu, sürecin planlı ve disiplinli geçtiğini belirtti. Kendisiyle daha bilinçli ilgilendiğini söyleyen Korel, duygusal yeme bozukluğu yaşadığı dönemi de geride bıraktığını ifade etti.

BERGÜZAR KOREL KİMDİR?

Bergüzar Korel, 27 Ağustos 1982 İstanbul doğumlu Türk oyuncu, sunucu ve şarkıcıdır. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. “Binbir Gece”, “Karadayı”, “Vatanım Sensin” ve “Kurtlar Vadisi: Irak” gibi projelerle tanınmıştır. Oyuncu Halit Ergenç ile evlidir ve üç çocuk annesidir.