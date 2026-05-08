Bergüzar Korel kimdir? Bergüzar Korel kaç yaşında, nereli, 20 kilo mu verdi?

Bergüzar Korel’in son dönemdeki değişimi, özel hayatı ve hakkında ortaya atılan “20 kilo verdi mi?” iddiaları yeniden gündemin odağına yerleşti. Ünlü oyuncunun kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu kadar zayıflama sürecine dair yaptığı açıklamalar da merak uyandırırken, sosyal medyada konuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. İşte Bergüzar Korel hakkında merak edilen tüm detaylar…

BERGÜZAR KOREL KİMDİR?

Bergüzar Korel (Bergüzar Gökçe Korel Ergenç), 27 Ağustos 1982 tarihinde İstanbul’da doğmuş Türk oyuncu, sunucu ve şarkıcıdır. Oyuncu Tanju Korel ve Hülya Darcan’ın kızıdır. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Korel, hem televizyon hem sinema projelerinde yer almış ve Türkiye’nin tanınan oyuncuları arasında yer almıştır. Halit Ergenç ile evlidir ve 3 çocuk annesidir.

BERGÜZAR KOREL KAÇ YAŞINDA?

Bergüzar Korel, 27 Ağustos 1982 doğumludur. Buna göre 43 yaşındadır.

BERGÜZAR KOREL NERELİ?

Bergüzar Korel İstanbul doğumludur. Ailesi Girit, Rumeli ve Arnavut kökenlidir.

BERGÜZAR KOREL’İN KARİYERİ

Bergüzar Korel, oyunculuk kariyerine 1998 yılında “Kırık Hayatlar” dizisiyle başladı. 2006 yılında “Kurtlar Vadisi: Irak” filmindeki Leyla rolüyle dikkat çekti. Asıl büyük çıkışını ise “Binbir Gece” dizisindeki Şehrazat karakteriyle yaptı ve bu rolle Altın Kelebek ödülü kazandı.

Daha sonra “Karadayı”, “Vatanım Sensin”, “Bitmeyen Şarkı”, “Muhteşem Yüzyıl” ve “Zeytin Dalı” gibi birçok önemli yapımda rol aldı. Ayrıca “Çocuktan Al Haberi” adlı programı sundu ve çeşitli sinema filmlerinde yer aldı. Oyunculuğun yanı sıra müzik çalışmaları da yapan Korel, iki albüm yayınlamıştır.