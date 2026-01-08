Bergüzar Korel kimdir? Bergüzar Korel kaç yaşında, nereli?

Başarılı projeleri, güçlü ekran duruşu ve yıllara yayılan kariyeriyle Türk televizyon ve sinema dünyasının en sevilen isimlerinden biri olan Bergüzar Korel, izleyicilerin ilgisini her dönemde üzerinde toplamayı başarıyor. Oyunculuğun yanı sıra müzik ve sunuculuk alanlarında da adından söz ettiren Korel hakkında; kaç yaşında olduğu, aslen nereli olduğu ve kariyerine nasıl başladığı sıkça araştırılıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

BERGÜZAR KOREL KİMDİR?

Bergüzar Korel, tam adıyla Bergüzar Gökçe Korel Ergenç, 27 Ağustos 1982 tarihinde İstanbul'da doğmuş Türk oyuncu, televizyon sunucusu ve şarkıcıdır. Sanatçı bir aileden gelen Korel, oyunculuk eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır. Tiyatro, sinema ve televizyon projelerinin yanı sıra müzik alanında da albümler yayımlamıştır.

BERGÜZAR KOREL KAÇ YAŞINDA?

Bergüzar Korel, 27 Ağustos 1982 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 43 yaşındadır.

BERGÜZAR KOREL NERELİ?

Bergüzar Korel İstanbul doğumludur. Girit, Rumeli ve Arnavut kökenlidir. Çocukluğunu İstanbul'un Ulus semtinde geçirmiştir.

BERGÜZAR KOREL'İN KARİYERİ

Bergüzar Korel oyunculuk kariyerine 1998 yılında "Kırık Hayatlar" dizisiyle adım attı. Sinemadaki ilk büyük çıkışını ise 2006 yılında "Kurtlar Vadisi: Irak" filminde canlandırdığı Leyla karakteriyle yaptı. Aynı yıl, televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yer alan "Binbir Gece" dizisinde Şehrazat Evliyaoğlu rolüyle geniş kitlelerce tanındı ve bu performansıyla Altın Kelebek En Başarılı Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazandı.

Kariyerine "Bitmeyen Şarkı", "Muhteşem Yüzyıl", "Karadayı" ve "Vatanım Sensin" gibi yüksek reytingli dizilerle devam eden Korel, hem dönem hem de dram projelerinde başrol üstlendi. Dijital platformlarda da yer alan oyuncu, Netflix ve Amazon Prime yapımlarında rol aldı; ayrıca HBO Max'te yayınlanması planlanan projelerde başrol oynadı.

Oyunculuğun yanı sıra müziğe de yönelen Bergüzar Korel, 2016 ve 2020 yıllarında caz ağırlıklı iki albüm yayımlayarak sevilen erkek sanatçıların eserlerini yeniden yorumladı. Uzun soluklu kariyeri boyunca tiyatro, sinema, televizyon ve müzik alanlarında çok yönlü bir sanatçı profili çizdi.