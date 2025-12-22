Bergen'in mezarı neden kafeste, niye kilitli? Bergen'in mezarı nerede, hangi mezarlıkta?

Geniş izleyici kitlesine ulaşan yapımın ardından Bergen'in hayatına dair sorular yeniden gündeme geldi. Sanatçının annesinin yaşayıp yaşamadığı, mezarının neden kilitli olduğu ve mezarlığın nerede bulunduğu gibi detaylar, pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Peki, Bergen'in mezarı neden kafes içinde ve bu mezar hangi şehirde yer alıyor?

BERGEN'İN ANNESİ YAŞIYOR MU?

Bergen, 1988 yılında verdiği bir röportajda, sanatına büyük bir tutkuyla bağlı olduğunu ancak birlikte olduğu kişinin yoğun kıskançlık nedeniyle zamanla şiddet uygulamaya başladığını anlatmıştı. İlk başlarda bu durumu fark ettirmemeye çalıştığını, ancak daha sonra şiddetin açıkça ortaya çıktığını ve o dönemde sahneden uzaklaştırılarak bir eve kapatıldığını ifade etmişti. Bu ayrılığın ardından Bergen, annesiyle birlikte İzmir'e gitme kararı aldı.

Ancak Halis Serbest, bir tetikçiyle anlaşarak İzmir'e gönderdi. 31 Ekim 1982 gecesi, İzmir Alsancak'ta bulunan New York adlı pavyonun önünde, Bergen annesiyle birlikte taksiye binmek üzereyken saldırıya uğradı. Kiralık saldırgan, şarkıcının üzerine kezzap attı. Bergen, yaşadığı dehşet anlarını daha sonra bir röportajında şu sözlerle dile getirmişti:

"O anda iki gözüm birden gitti. Biraz alkollüydüm, ne olduğunu tam anlayamıyordum. Sadece çığlıklar duyuyordum. 'Suya götürün' dediklerini hatırlıyorum ama sular kesikti, neredeyse damla damla akıyordu. Üzerimdeki kıyafetleri yırtıp vücudumu sarmaya çalıştılar. Her yer karanlıktı, gözlerimi açamıyordum. Kısa süre sonra polis geldi ve beni Ege Üniversitesi Hastanesi'ne götürdüler. Orada 45 gün boyunca tedavi gördüm."

Bu saldırı sonucunda Bergen ağır şekilde yaralandı. Olaydan etkilenen dönemin ünlü estetik cerrahı Onur Erol, Bergen'e gönüllü olarak destek verdi ve tedavisi için Ankara'ya getirildi. Onur Erol, ilerleyen yıllarda yaptığı açıklamada Bergen'i birden fazla kez ameliyat ettiğini, yanıkların iyileşme sürecinin aylar sürdüğünü ve yüzünde kapsamlı rekonstrüksiyon işlemleri yapıldığını aktardı.

Saldırı sırasında Bergen'in annesi de yaralanmıştı ancak hayatta kaldı. Annesi, yaşananları daha sonra verdiği röportajlarda kamuoyuyla paylaştı.

BERGEN NASIL ÖLDÜ?

Bergen, 14 Ağustos 1989'u 15 Ağustos'a bağlayan gece Adana'nın Pozantı ilçesinde, boşandığı eşi tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti. Henüz 30 yaşında yaşamını yitiren sanatçı, kısa ömrüne 6 long play, 11 kaset, 129 şarkı ve bir video film sığdırdı. Bergen'in cenazesi, memleketi Mersin'de Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

BERGEN'İN MEZARI NEDEN KAFESTE?

Bergen'in annesi, kızının ölümüne neden olan Halis Serbest'in tehditlerinden duyduğu endişe nedeniyle mezarın özel olarak korunmasını istedi. İddiaya göre Serbest, Bergen'i öldürdükten sonra "Seni mezarında bile rahat bırakmayacağım" şeklinde sözler söylemişti. Bu nedenle Bergen'in annesi, kızının mezarının etrafının demir bir kafesle çevrilmesini talep etti ve mezar bu şekilde yaptırıldı.

BERGEN'İN MEZARI NEREDE?

Hayatını kaybettikten sonra memleketi Mersin'e defnedilen Bergen'in mezarı, Toroslar ilçesinde yer alan Mersin Şehir Mezarlığı'nda bulunmaktadır. Mezarlık ziyarete açıktır.